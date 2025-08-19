Fratini: «Folorunsho nell'Isola può dimostrare ciò che vale» 

Il cuore è combattuto. Michele Fratini, 52 anni, fiorentino con metà sangue sardo (la mamma, Bernardina Mascia, era di Pimentel) domenica sarà un po’ meno viola e un pochino anche rossoblù. «Conservo ancora la maglia di Comunardo Niccolai», dice durante una visita nell’Isola dovuta ai suoi impegni nel mercato giovanile. L’ennesimo premio (“Orlando Ricci” come miglior talent scout internazionale a Massa) è soltanto una conferma di ciò che si sapeva riguardo alle sue qualità di osservatore di calcio.

Fratini, la campagna acquisti non è finita ma proviamo a valutare quella viola.

«Ha scelto un usato sicuro come Dzeko che però non sostituisce Kean ma duetterà con lui. D’altra parte il Milan ha preso Modric e anni fa aveva vinto con Giroud e Ibra: gli “anziani” sono tornati di moda, guardate Boranga! Però alla Fiorentina manca ancora qualcosa e chissà che non sia proprio qui a Cagliari».

Piccoli, Zortea, Zappa...?

«Be’, ora Zortea non più...».

E il mercato rossoblù?

«Folorunsho non si è ancora espresso anche se si è già affacciato in Nazionale. Lui è stato anche a Firenze ed è un giocatore poliedrico. Deve aggiungere continuità alla qualità: a Cagliari potrà far capire di che pasta è fatto».

Come vede il Cagliari?

«Ha un allenatore come Pisacane e un ds come Angelozzi che sono superlativi coi giovani. Penso al Frosinone con Caso e Brescianini. Assieme avvieranno un progetto basato sui giovani. Come Esposito, per esempio, che dopo Empoli cerca la consacrazione».

È l’anno più difficile?

«Sì. Hanno voluto premiare Pisacane, che ha iniziato dalle giovanili come tanti grandi allenatori e può iniziare un ciclo. Ma questo avverrà piano piano, soprattutto valorizzando i giovani e programmando bene il settore giovanile».

E Pioli a Firenze?

«Ha ricompattato la Fiorentina quando morì Astori: Firenze non si dimentica di chi è rimasto in quel momento».

Va bene un pareggio?

«Alla prima, a Cagliari ci può stare. E poi domenica è il compleanno di mio figlio Edoardo e sarà festa comunque».

