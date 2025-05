Fraternità della Misericordia, un aiuto a 59 famiglie 

La Fraternità della Misericordia di Quartucciu, organizzazione di volontariato con sede in via Piria 1, di fianco alla guardia medica, continua ad essere un punto di riferimento molto importante per i quartuccesi, con le sue svariate attività che spaziano dal trasporto sanitario all'emporio solidale, passando per l'assistenza sanitaria agli eventi e alle manifestazioni e persino l’assistenza per pratiche telematiche attraverso lo sportello sociale.

«Cerchiamo volontari»

«Attualmente possiamo contare su circa una ventina di soci attivi, esclusivamente volontari, come nello spirito della Misericordia. Siamo però alla continua ricerca di volontari, ovviamente solo maggiorenni, che, dopo essere stati opportunamente formati, ci aiutino nelle nostre attività», dichiara Efisio Mura, il direttore operativo.

La Fraternità è stata per un periodo sull’orlo della chiusura ed è stata commissariata dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, incarico affidato a Pier Paolo Campus, governatore della Misericordia di Cagliari. Attualmente dispongono di un’ambulanza completamente attrezzata per tutti gli interventi a carattere d'urgenza e per i trasporti sanitari programmati, quali ricoveri, dimissioni e altro ancora.

La spesa ai bisognosi

Gestisce anche un emporio solidale dove, a cadenza quasi mensile, distribuisce la spesa alle persone più bisognose. Negli ultimi sei mesi (i dati sono relativi al periodo dall'ottobre dell’anno scorso alla scorsa settimana) ha garantito 59 servizi sanitari, di cui 21 erano trasporti in ambulanza e 38 assistenze ad eventi, impiegando ben 117 volontari. Per quanto riguarda l'emporio solidale, invece, la Fraternità ha consegnato 439 spese tra generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa, a un totale di 1.306 persone beneficiarie. Quasi cento i volontari impiegati per questa attività. «Inoltre, grazie alla generosità di una nostra concittadina e dei suoi amici, abbiamo donato cibo e altro, a favore degli animali domestici», aggiunge Mura. Tra le altre cose fatte in questi sei mesi, la Fraternità di Quartucciu ha organizzato un open day di educazione sanitaria, svolto due corsi, uno per formatori nei settori della sanità e protezione civile e uno per operatori “Casa del Noi”, per la gestione delle esigenze di disagio sociale e ospitato tre seminari sulle telecomunicazioni in ambito della Protezione civile. Per poter svolgere ancora meglio la sua missione, ha richiesto l'accreditamento presso il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA