Fratellini muoiono nel vascone 

Bari. Le due biciclette appoggiate al muro perimetrale del podere nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in località Fonterosa nel Foggiano, fanno pensare al simbolo della spensieratezza di tutti i bambini soliti andare in bici soprattutto nelle zone di campagna. Come certamente facevano i due fratellini di sette e sei anni, annegati nel vascone di irrigazione a pochissimi metri dalla loro abitazione, esattamente di fronte all’ingresso del podere a due piani, dove i piccoli vivevano con i genitori, due giovani rumeni, e due fratelli, una bambina di otto anni e un neonato di quasi due mesi. Quelle bici ora, per chi per ore li ha cercati, sono il simbolo della scomparsa dei due fratellini, i cui corpi sono stati estratti dal vascone intorno alla mezzanotte di martedì dal nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Bari. A distanza di una decina di minuti l’uno dall’altro, i corpi dei due bambini finiti nel vascone profondo tre metri sono riemersi.

Le indagini

La Procura di Foggia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo al momento a carico di ignoti. Non ci sono indagati e l’inchiesta dovrà determinare con precisione i termini della tragedia ed eventuali profili di responsabilità a carico di qualcuno. Non sarà effettuata l’autopsia e quindi c’è il nulla osta per la celebrazione dei funerali che saranno oggi pomeriggio alle 16 nella Cattedrale di Manfredonia alla presenza del vescovo Padre Moscone. Da quanto si è appreso relativamente ai tempi in cui si è sviluppata la tragedia, l’allarme è scattato da parte dei genitori nel tardo pomeriggio di martedì quando, tra le 18.30 e le 19 la coppia, che aveva riposato nel pomeriggio, si è resa conto della loro assenza. Dopo averli cercati nei dintorni, hanno dato l’allarme al 113, chiedendo l’intervento della Polizia. Sul posto gli agenti del Commissariato di Manfredonia, che hanno perlustrato la zona e notato il vascone , e hanno chiesto l’ausilio dei Vigili del fuoco. Poco dopo i sub hanno fatto il tragico ritrovamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA