“Fratelli Ibba” eccellenza italiana con il “Deloitte Private” 

Per l’ottavo anno consecutivo la “Deloitte Private” premia la società Fratelli Ibba quale “Best Managed Companies” tra le 72 eccellenze del Made in Italy. L’azienda oristanese è tra le 5 realtà che si aggiudicano anche il riconoscimento come “Platinum Winner”. “Fratelli Ibba” è un’azienda che opera nel commercio moderno alimentare, in Sardegna, nel Centro Italia e nel Nord Ovest dell'Italia, con oltre 650 store e cinque Cash and Carry.

Come si legge in un comunicato stampa, «nato per celebrare le eccellenze imprenditoriali italiane che si distinguono per visione strategica, innovazione, cultura aziendale, governance e attenzione al territorio, il “Best Managed Companies Award” è organizzato in collaborazione con Elite (Gruppo Euronext), Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e scientifico di Altis Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore». La consegna del premio nella sede di Borsa Italiana a Milano. «Una conferma della solidità di un modello imprenditoriale capace», si legge nella nota, «di unire radici familiari e gestione moderna, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, alla valorizzazione del capitale umano e alla costruzione di un ecosistema di fiducia lungo tutta la filiera».

Come evidenzia Maria Giovanna Ibba, componente del consiglio di amministrazione e Direttore amministrativo del Gruppo Abbi, «ricevere questo premio è per noi un motivo di orgoglio e di responsabilità. Rappresenta il riconoscimento del lavoro quotidiano delle nostre persone e del legame profondo che ci unisce al territorio. Il percorso promosso da Deloitte ci spinge a riflettere su come garantire un futuro sostenibile per la nostra impresa, creando valore condiviso per In uno scenario internazionale sempre più volatile e segnato da tensioni commerciali».

