Fratelli d’Italia, Sirigu coordinatore 

Salvatore (Toto) Sirigu è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Cinquantotto anni, avvocato, ex consigliere comunale, è stato scelto ieri al congresso del Coordinamento cittadino di Cagliari che si è svolto al Caesar’s hotel ed è stato presieduto dal coordinatore regionale, il deputato Francesco Mura. Al voto hanno partecipato 207 dei 310 iscritti al partito in città: 146 hanno optato per Sirigu, 61 per Alessandro Onnis, avvocato quarantanovenne.

Sirigu era sostenuto da Antonella Zedda (senatore), Paolo Truzzu e Corrado Meloni (consiglieri regionali); Onnis da Salvatore Deidda (deputato), Antonello Floris e Fausto Piga (consiglieri regionali)

Eletto anche il coordinamento cittadino: ne fanno parte Maria Grazia Vacca, Antonietta Martinez, Giuseppe Serra, Nanda Loche, Giandomenico Sabiu, Andrea Orecchioni, Gianni Corda e Roberta Schirru, oltre ad Alessandro Onnis.

RIPRODUZIONE RISERVATA