Fratelli d’Italia rilancia al congresso 

Uniti e compatti. Il primo congresso cittadino di Fratelli d’Italia, svoltosi sabato nella sala dell’Ex-Mà, smentisce le voci su una presunta crisi dei suoi organici e rilancia l’azione sul territorio. È Luca Babudieri a essere acclamato all’unanimità coordinatore cittadino dopo aver ricoperto il ruolo di commissario per qualche anno del capoluogo turritano. «Siamo soddisfatti - afferma- anche perché il numero degli iscritti è passato dai 10 del 2019 ai circa 350 di oggi, il gruppo più numeroso della Sardegna». Ed erano 200 le persone presenti due giorni fa, tra cui il senatore Giovanni Satta, la deputata Barbara Polo, la consigliera regionale Francesca Masala e, per i saluti istituzionali, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia. «Con il coordinamento eletto dimostreremo che la nostra volontà non è quella di chiudersi accampando posizioni di potere ma, al contrario, aprirci verso gli iscritti». Sono in programma dipartimenti tematici e il rinnovamento dell’attenzione verso il sociale. «È lontana da noi l’idea di una politica autoreferenziale, che ha allontanato i cittadini dal voto. Lavoreremo per costruire un’alternativa a livello locale e regionale». I meloniani sassaresi hanno ottenuto il 6% alle ultime comunali e ora possono contare su tre consiglieri di minoranza a Palazzo Ducale.(e.fl.)

