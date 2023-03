Fratelli d’Italia reclama il sindaco 

Il conclave di Fratelli d’Italia si è concluso a pomeriggio inoltrato. Ieri Antonella Zedda, senatrice e coordinatrice regionale del partito di Giorgia Meloni, era a Tortolì e ha incontrato la delegazione cittadina con in testa Stefania Vargiu, ex consigliere comunale che nella cittadina ricopre il ruolo apicale nei ranghi di FdI. La senatrice ha voluto capire quali fossero le dinamiche al tavolo della coalizione di centrodestra e le prospettive in vista dell’eventuale costituzione di una lista.

Dal vertice di partito sarebbe emerso che lunedì, al tavolo dove siedono anche altre sei forze di centrodestra, FdI dovrà mostrare i muscoli, al punto che esprimerà il nome di un candidato a sindaco. Dunque per il gruppo locale di Fratelli d’Italia sarà un fine settimana di lavoro, incontri, fisici e, soprattutto, in videochiamata.

Lo scenario

Giovedì sera Franco Pili ha incontrato varie anime della società civile. Con lui, fra gli altri, era presente anche Giacomo Usai, ex amministratore, con cui l’ingegnere condivide un’amicizia di vecchia data e (per ora) nulla di più. Quello di Pili potrebbe essere un nome buono per il Pd, che però al momento non godrebbe della coesione dei suoi sostenitori. Di certo i dem, almeno quelli che fanno riferimento alla segreteria cittadina, sono al lavoro per evitare il secondo flop di fila alle Comunali. A suffragio arrivano le parole di Filippo Cherchi, 37 anni, leader del circolo: «Stiamo lavorando alla creazione di una lista civica che sia sinonimo di cambiamento e innovazione, che sia trasparente e che abbia come forza motivante primaria una visione di paese solidale».

Confronti trasversali