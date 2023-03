Fratelli d’Italia non rinuncia al suo simbolo 

«Fratelli d’Italia parteciperà alla competizione politica delle prossime comunali con il proprio simbolo. Se con una propria coalizione di centrodestra o all’interno di quella che sosterrà il candidato Giuseppe Pes, verrà chiarito all’inizio della prossima settimana, all’indomani di un vertice a livello regionale che scioglierà ogni dubbio. In ogni caso non transigeremo su un’eventuale proposta di rinuncia del simbolo».

La decisione

Con queste parole il coordinatore provinciale di Fdi Gianluigi Rubiu mette la parola fine sulla possibilità di una partecipazione alla coalizione del progetto civico di Pes con una lista priva del segno ufficiale partitico. Ma sulla possibilità di una rottura definitiva glissa con queste parole: «In attesa dell’imminente incontro risolutore, posso dichiarare che le interlocuzioni proseguono. - aggiunge Rubiu - La speranza è che si trovi un punto d’incontro». Fin dalle prime dichiarazioni ufficiali (di quello che rappresenta al momento l’unico candidato sindaco alle amministrative che si svolgeranno il 27 e 28 maggio) Giuseppe Pes ha posto una condizione: quella di poter concorrere in una squadra che non presentasse simboli di partito, quindi per un progetto civico in tutto e per tutto. Un credo che è stato ribadito dallo stesso cardiologo, in un vertice a livello locale tenutosi nella serata dello scorso mercoledì: « Non ho nulla contro i partiti - dichiara Pes - ma in questo momento sono convinto che un ragionamento civico a livello comunale, possa essere una condizione che i cittadini apprezzeranno, perché ampliare la convergenza di diverse idee può solo portare ad un beneficio per la città, indipendentemente dalle sigle. Credo nelle persone che hanno la volontà di partecipare a questo progetto che, confesso, prosegue nel migliore dei modi. Ci sono molti riscontri positivi e altrettanto entusiasmo» . Al netto della volontà di Fdi di concorrere con il proprio simbolo, sono al momento due gli scenari che si prospettano per il partito che al momento vanta la più alta percentuale di preferenze a livello nazionale: o verrà concesso loro di sostenere Pes con il proprio simbolo, o correranno con una coalizione differente, quella che ad oggi verrebbe denominata di “centrodestra”, con la prospettiva di avere un terzo nome, candidato alla carica di primo cittadino. E mentre il consigliere di minoranza di FI Simone Saiu dichiara d’essere impegnato nella costruzione delle trame per la coalizione che fiancheggerà Pes, Michele Ennas, consigliere regionale della Lega, convinto sostenitore del cardiologo, dichiara: «Sentiamo la responsabilità di lavorare ad un progetto che coinvolga le migliori forze della nostra città, per creare un’offerta che sia il più possibile largo inclusiva e con capacità di dialogo» .

Centrosinistra

Intanto continua a farsi attendere la disponibilità di Mauro Usai a concorrere come candidato sindaco: che sia un momento di riflessione legato alle voci che vorrebbero l’attuale primo cittadino concorrere alle prossime regionali?