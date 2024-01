Fratelli d’Italia non cambia linea: «La maggioranza del centrodestra ha chiesto un nuovo corso» 

Al tavolo che ha indicato a maggioranza Paolo Truzzu ha giocato il ruolo del pontiere. «Eravamo lì per costruire, non certo per distruggere», spiega il deputato di FdI Gianni Lampis, «avremmo potuto imporre un nome, forti del peso specifico che abbiamo dentro la coalizione, invece abbiamo dato a tutti la possibilità di essere decisivi per la scelta, perché vogliamo correre assieme, e quando diciamo che la maggioranza a quel tavolo ha indicato Truzzu è solo una constatazione».

Tuttavia la Lega non cede su Solinas, ora la candidatura del sindaco di Cagliari è a rischio?

«Non lo è: quanto fatto giovedì è la scelta definitiva e inopinabile rispetto a quella che è la prospettiva del centrodestra in Sardegna».

Su questo avete conferme da Roma?

«FdI Sardegna aveva pieno mandato dagli organismi nazionali affinché la decisione fosse presa nell’Isola. Il partito non ha fatto alcun passo che non fosse condiviso con Giorgia Meloni e la segreteria nazionale».

Crippa dice che avete governato con Solinas senza mai criticarlo.

«Intanto è mutato il quadro politico e regionale. Poi ricordo che gli assessori di FdI (Lampis è stato alla guida dell’Ambiente in questa Giunta ndr.) non sono mai arrivati in Consiglio con richieste di dimissioni da parte delle opposizioni, il nostro dovere istituzionale e politico l’abbiamo compiuto dal primo all’ultimo giorno a sostegno del presidente».

Perché cambiare, allora?

«Ciò non toglie che per vincere le elezioni possa essere necessario un nuovo corso della storia. Lo dice FdI, l’ha detto un tavolo di coalizione a larga maggioranza: per vincere il candidato migliore è Truzzu. Per la prima volta, inoltre, il candidato presidente si sceglie in Sardegna. Poi, mi faccia dire una cosa»

Cosa?

«Nel momento in cui Salvini viene in Sardegna e dice che il presidente dei sardi lo devono decidere i sardi, perché non dovremmo cogliere questa opportunità? Il fatto è che noi non ci siamo limitati allo slogan, l’abbiamo attuato».

Qualcuno definisce ambigua la posizione di Forza Italia.

«Nessuna ambiguità da parte di FI che condivide con noi la necessità di fare per l’Isola ragionamenti diversificati dal contesto nazionale, perché abbiamo uno scenario differente, per la presenza di liste e partiti che altrove non ci sono. FI oggi si sta assumendo la responsabilità di condividere con noi una scelta fatta in Sardegna».

Perché i parlamentari sardi non si sono espressi prima sul nome di Truzzu? Questo, forse, avrebbe evitato le tensioni di oggi.

«Nel momento in cui FdI ha segnato il solco della discontinuità, lo ha fatto innanzitutto sulla base delle sollecitazioni degli alleati che ci chiedevano un’assunzione di responsabilità. I parlamentari hanno voluto confermare che quella presa di posizione era condivisa dalla classe dirigente del partito».

Ora cosa resta da fare?

«Stiamo lavorando perché il centrodestra sia unito». (ro. mu.)

