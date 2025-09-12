VaiOnline
Tortolì.
13 settembre 2025 alle 00:52

Fratelli d’Italia:  no alla lista unitaria 

Fratelli d’Italia prende le distanze dalla lista unitaria per le Provinciali. «Nessun tesserato di Fratelli d’Italia Ogliastra presente in quella lista potrà parlare a nome e per conto del partito», recita la nota diffusa al termine del coordinamento provinciale che si è riunito giovedì sera alla luce della candidatura di Stefania Vargiu, consigliere comunale di maggioranza a Tortolì e tra i quattordici componenti dello stesso coordinamento oltre che segretaria cittadina del partito di Giorgia Meloni.

Le distanze

«La candidatura di Stefania Vargiu è da ritenersi indipendente o in quota del Comune di Tortolì - sentenza il massimo organismo territoriale di FdI - Nessun accordo politico con la lista a sostegno del candidato presidente Alessio Seoni. Non abbiamo indicato alcun nostro rappresentante in lista. La candidatura di tesserati del partito non è da considerarsi a nome di FdI, ma è da ritenersi una scelta personale e non condivisa con gli organi statutari. Il nostro mancato ingresso nell’accordo a trazione Pd-Psd’Az è motivato da precise e insormontabili ragioni politiche».

Le ragioni

Il partito illustra le logiche che hanno originato l’astensione dai tavoli: «Contestiamo il sistema elettorale antidemocratico di secondo livello, voluto dal Pd, che tradisce la volontà popolare a favore degli interessi particolari di alcuni amministratori. Rifiutiamo di essere marginalizzati in un progetto politico che già vede altri partiti di centrodestra sacrificati come comprimari e - concludono dal coordinamento - siamo per natura politica agli antipodi di Pd e Sinistra futura, con cui non condividiamo valori né visione amministrativa». ( ro. se. )

