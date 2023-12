Fratelli d’Italia, Nicola Salis è il presidente provinciale 

Nicola Salis è stato eletto presidente provinciale di Fratelli d’Italia. Quarantacinque anni, consigliere di opposizione a Perdasdefogu, sul territorio è colonna del partito sin dalla sua fondazione. Il congresso di FdI si è tenuto ieri pomeriggio al Symposion di Arbatax ed è stato presieduto dal deputato Salvatore Deidda. All’assemblea, oltre a tesserati, simpatizzanti, imprenditori e delegati di associazioni di categoria, hanno preso parte, fra gli altri, il senatore e coordinatore regionale di FdI, Antonella Zedda, e il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu e di Tortolì Marcello Ladu. Quattordici i componenti del coordinamento provinciale, nove dei quali eletti a margine del congresso: Marcello Caddori (Girasole), Maria Tina Crispu (Tertenia), Antonio Deiana (Jerzu), Peppino Fanni (Bari Sardo), Enzo Loi (Tortolì), Andrea Lorrai (Lanusei), Cristian Moro (Talana), Stefania Vargiu (Tortolì) e Pierpaolo Vitiello (Perdasdefogu). Gli altri cinque sono in quota al presidente Salis: Luigi Cardia (Tortolì), Simona Demurtas (Jerzu), Simone Ferreli (Lanusei), Marta Floris (Tertenia) e Claudio Porcu (Talana). All’assemblea era presente anche Giorgio Todde, ex esponente della Lega ed ex assessore regionale dei Trasporti, neo tesserato del partito di Giorgia Meloni. (ro. se.)

