Fratelli d’Italia, il sorriso degli sconfitti 

C’è un patrimonio di consensi da custodire, una ricchezza cresciuta in fretta. Fratelli d’Italia in Ogliastra è passato dall’1,9 delle Regionali 2014 al 16,9 del 2024, fermandosi a 55 voti dal Pd primo partito. Tra i Fratelli isolani è quello cresciuto più di tutti, ma non è bastato. Scalata la vetta ora servono radici. Il partito punta ad avere un referente in ogni centro e organizzare la rete dei circoli. Una sezione giovanile supporterà le attività.

I vertici

Nicola Salis è il coordinatore provinciale FdI per l’Ogliastra: «Il nostro obiettivo ora è quello di consolidare il ruolo. Certo dispiace non aver recuperato i mille voti al presidente che avrebbero cambiato lo scenario. Parliamo di elezioni vinte sulla carta e perse nella realtà. Noi siamo felici per aver fatto un gran lavoro, con due ottimi candidati, Silvia Melis e Giorgio Todde, contro tutto e tutti. Purtroppo siamo partiti in ritardo ed è un peccato non aver lanciato prima la rincorsa, la gente deve familiarizzare con colui che voterà». L’aver scelto due candidati dell'area di Tortolì ha avuto reazioni molto contrastanti nel partito. I risultati si prestano a letture diverse, compensando i malumori. L’effetto Meloni ha pesato ma non in maniera determinante, come dimostra il risultato di Cagliari. In qualche modo Salis e i suoi possono sorridere. «Abbiamo dimostrato di essere presenti. Adesso l’analisi del voto e poi inizieremo a organizzare la rete dei circoli. Si ricomincia con la nostra gente». Per un partito poco strutturato il risultato è sorprendente. FdI ha un circolo e un referente in soli sei centri: Jerzu con Simona Demurtas, Perdasdefogu (Pierpaolo Vitiello), Tortolì (Stefania Vargiu), Lanusei (Simone Ferreli), Talana (Claudio Porcu) e Tertenia (Marta Floris a Tertenia), rappresentante dei giovani. La linea vuole essere verde. Si punta ad avere una sezione stabile.

Tortolì

Quella che c’è sempre stata. In una frase la biografia di Stefania Vargiu. Sei candidature in dieci anni, due alle regionali, due alla Camera, due alle comunali (sempre eletta). «Dobbiamo creare una nuova generazione politica, puntiamo sulla nostra meglio gioventù under 35.Ora collaboriamo per risolvere i problemi e il buon governo del territorio».

Lanusei

Lanusei non è mai stata terra di conquista per la destra, per cui il 9 per cento pare più che positivo. «Sono soddisfatto alla luce del fatto che i quattro candidati di Lanusei erano tutti del nostro schieramento – dice Simone Ferreli - in un contesto in cui rappresentanza era sbilanciata verso la marina».

