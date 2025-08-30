VaiOnline
Siniscola.
31 agosto 2025 alle 01:03

Fratelli d’Italia, gelo su Farris 

Sindaco alle provinciali con Ciccolini, pausa di riflessione in maggioranza 

A Siniscola il clima politico all’interno del centrodestra cittadino si fa incandescente dopo che il sindaco Gian Luigi Farris ha ufficializzato la propria candidatura a sostegno di Giuseppe Ciccolini (Pd), in corsa per la presidenza della Provincia di Nuoro. Una decisione che ha generato un evidente strappo con il centrodestra territoriale, area politica alla quale Farris ha sempre dichiarato di appartenere, pur non avendo mai avuto tessere di partito.

Vertice

Ieri mattina gli alleati del primo cittadino (la cui candidatura ha rappresentato per loro una doccia gelata) si sono riuniti per discutere non solo della scelta del sindaco, ma anche del futuro dell’amministrazione comunale. Nessuna presa di posizione ufficiale è però arrivata dalla maggioranza, che ha preferito darsi tempo. «Abbiamo deciso di prenderci 48 ore di riflessione» ha spiegato l’assessore Luigi Flori, espressione di Fratelli d’Italia in giunta, confermando che i dubbi non mancano, ma che nessuno intende compiere passi affrettati. Dal canto suo Farris ostenta sicurezza e ribadisce che la sua è stata una scelta dettata dalla necessità di dare voce all’Alta Baronia, troppo spesso esclusa dai giochi delle segreterie provinciali. «L’ho assunta con responsabilità pensando al bene del nostro territorio e della comunità che amministriamo. – attacca – ci hanno dimenticato e da qui è partito il percorso condiviso che ci garantisse rappresentanza e coerenza».

«Il dado è tratto»

Per il sindaco di Siniscola, il secondo comune della provincia per popolazione e peso economico dopo Nuoro, «ormai il dado è tratto e non si torna indietro». Neanche la dura reazione di Maurizio Cadau, sindaco di Belvì e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, lo ha fatto desistere. La maggioranza che sostiene Farris appare per ora prudente, anche se appare chiaro che a molti diventa assai complicato sostenere la candidatura di Ciccolini anche se in maniera indiretta. C'è inoltre un altro aspetto che stride con la posizione del sindaco. La rottura dell’ex alleato e presidente del consiglio comunale Marco Carta, (Pd) uomo molto vicino a Roberto Deriu, con il quale la maggioranza sta combattendo una battaglia giudiziaria a suon di carte bollate. In questo scenario complesso e per nulla scontato, le prossime ore saranno decisive per capire se lo strappo con il centrodestra potrà essere ricucito.

