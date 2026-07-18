VaiOnline
Sassari.
19 luglio 2026 alle 00:32

Fratelli d’Italia, coordinatore il sindaco di Padria Mura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alessandro Mura eletto coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Il sindaco di Padria ha ricevuto l’incarico al termine del congresso, tenutosi ieri all’Hotel Grazia Deledda, e che ha visto anche la partecipazione di alcuni esponenti della coalizione di centrodestra, da Forza Italia ai Riformatori Sardi alla Lega. Il neo coordinatore ha ricordato i valori identitari della destra e rimarcare le sfide che attendono il partito a breve.

Tra gli interventi si registrano quelli dei due deputati meloniani, Barbara Polo e Mauro Rotelli, quest’ultimo commissario provinciale uscente. Sono stati eletti anche i nove esponenti del coordinamento provinciale mentre Mura ha nominato altre cinque a figure a supporto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le tragedie.

Morti e fiamme: inferno sulla 125

Frontale davanti alla galleria di Solanas: due vittime e 12 feriti, collina a fuoco 
l R. Carta, Serreli, Serusi
Inferno sulla 125

I pericoli della strada del mare: «Velocità e sorpassi, troppi rischi»

La sindaca di Sinnai Pusceddu: complicato trovare soluzioni L’arteria verso il Sarrabus è rimasta chiusa per molte ore 
Roberto Carta
La tragedia

Tragico impatto, ciclista perde la vita lungo la statale 128

Marco Lonis, 66 anni, di Senorbì è stato travolto da una Citroen C3 
Piera Serusi
Emergenza incendi

Mille ettari in fumo, aziende in ginocchio

Danni ingenti da Noragugume a Ottana dove brucia un parco fotovoltaico 
Corte dei Conti

Consiglio, archivio in cenere: nessun colpevole, «radici perse»

Nel 2022 un incendio cancellò la memoria storica del parlamento regionale: danno da 187 milioni di euro 
Francesco Pinna
ambiente

Caos Mari Pintau, paradiso maltrattato E fioccano le multe

Parcheggio selvaggio e niente servizi nella spiaggia-cartolina di Quartu 
Giorgia Daga
La nuova norma

Nell’Isola spenti sei autovelox su 31

Lo stop arriva con il decreto voluto da Salvini e in vigore dal 12 luglio 
Il caso

Scontro politico su Roggero

Salvini fa visita al gioielliere in cella. Conte (M5S): «Sciacallaggio» 