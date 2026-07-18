Fratelli d’Italia, coordinatore il sindaco di Padria Mura 

Alessandro Mura eletto coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Il sindaco di Padria ha ricevuto l’incarico al termine del congresso, tenutosi ieri all’Hotel Grazia Deledda, e che ha visto anche la partecipazione di alcuni esponenti della coalizione di centrodestra, da Forza Italia ai Riformatori Sardi alla Lega. Il neo coordinatore ha ricordato i valori identitari della destra e rimarcare le sfide che attendono il partito a breve.

Tra gli interventi si registrano quelli dei due deputati meloniani, Barbara Polo e Mauro Rotelli, quest’ultimo commissario provinciale uscente. Sono stati eletti anche i nove esponenti del coordinamento provinciale mentre Mura ha nominato altre cinque a figure a supporto.

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