Fratelli d’Italia attacca Fedez e Rai «Subito via i vertici» 

A poche ore dalla finale Sanremo mette a segno l'ennesimo record di ascolti e Fratelli d'Italia attacca a testa bassa la Rai e invoca le dimissioni dei vertici. Nel mirino lo show di Fedez che mercoledì, in diretta dal palco esterno sul mare, ha strappato la foto delviceministro Bignami in uniforme nazista: secondo La Verità, l'esibizione sarebbe stata provata nei dettagli prima della messa in onda. Da escludere, secondo la ricostruzione del quotidiano, che i responsabili della tv pubblica ne fossero all'oscuro. Un atto di «killeraggio politico», accusa il partito di maggioranza, mentre il Pd replica parlando di «minculpop». Il direttore dell'Intrattenimento di prime time, Stefano Coletta, ribadisce: «Non abbiamo mai ricevuto il testo del freestyle di Fedez», scritto da Salmo, «non si possono controllare gli artisti in diretta». E Amadeus: «Ho fatto il 66 per cento di share: non parlo di politica».

L'affondo degli uomini di Giorgia Meloni mette in fila diversi parlamentari di spicco. «Il palco dell'Ariston si è trasformato, con il beneplacito della Rai, in una tribuna elettorale», dice il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, mentre il vicario Manlio Messina parla di «doppiopesismo della tv pubblica». Se è vero che la Rai era a conoscenza dei contenuti dell'esibizione di Fedez, aggiunge il capogruppo al Senato Lucio Malan, «ci sarebbero gli estremi perché i vertici lasciassero subito i loro incarichi». Ironizza il ministro del Turismo Daniela Santanchè: «Il Festival è comunista? Ma che importa, intanto più ci attaccano e più cresciamo». A Fratelli d'Italia, che ritiene di avere un conto aperto con viale Mazzini e chiede da tempo di essere rappresentato in cda, replica dal Pd il presidente dei senatori Simona Malpezzi: «Qui tira aria di minculpop».

