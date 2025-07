Fratelli d’Italia ai negozianti: diteci i vostri problemi 

L’obiettivo è chiaro: comprendere le problematiche che influenzano l’economicità delle attività produttive del centro storico e ragionare insieme sulle possibili soluzioni.

Con questo spirito il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha convocato un incontro domani alle 10.30 nella sede di via De Castro, rivolto a tutti gli operatori del commercio locale.

L’obiettivo

«Questa idea nasce dal fatto che, per poter tradurre in azione amministrativa le richieste delle attività produttive, è necessario ascoltare le reali criticità – spiega il coordinatore cittadino, Fulvio Deriu – Il coordinamento, di concerto con l’assessora alle Attività produttive e la vicesindaco, ha ritenuto doveroso avviare una dialettica propedeutica a un’azione che abbia come fattore comune il benessere degli esercenti».

I nodi

Se l’incontro si propone ufficialmente come un’occasione di ascolto su tutte le difficoltà del settore, è però evidente che il dibattito sarà incentrato su due temi: la gestione dei dehor, ancora ferma in attesa dell’approvazione del regolamento, e la Ztl. Su quest’ultimo argomento in particolare non tutti all’interno della coalizione sposerebbero pienamente la linea tracciata dall’assessore alla Viabilità e dal sindaco. Eppure la procedura solo pochi giorni fa ha già incassato il parere favorevole (e unanime) della Giunta. Ora Fratelli d’Italia rilancia il coinvolgimento diretto delle attività produttive, per valutare eventuali aggiustamenti futuri che tengano conto delle reali esigenze della categoria. ( m. g. )

