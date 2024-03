Fratelli centenari, nuoresi in simbiosi da più di un secolo 

L’ultima foto insieme l’hanno scattata poche settimane fa, a Cagliari. «Dovevamo festeggiare il compleanno di Antonio, i suoi 102 anni», ribadisce Sebastiano Maccioni, ingegnere 106enne con casa a Seuna, nel cuore del capoluogo barbaricino. Adesso i due fratelli inseparabili non vedono l’ora di rincontrarsi, complice la Pasqua. Ecco la singolare storia sull’asse Nuoro-Cagliari. Quella favola che trasuda orgoglio e amore sconfinato, mentre scomoda gli studiosi e forse fa riscrivere alcuni passaggi che sono alla base della cosiddetta “blue zone”. Come dire, ci sono fratelli che possono campare più di un secolo, con invidiabile brillantezza, pur abitando in città e non necessariamente in qualche paesino dell’Ogliastra.

12 febbraio

Uno scatto sorridente, carico di complicità. È l’istantanea cagliaritana, datata 12 febbraio 2024. Sulla sinistra ritrae Bustianu, il fratello maggiore che non perde mai di vista Antonio, quell’uomo dal curriculum accademico sconfinato e che l’ingegnere chiama affettuosamente “fratellino”, alla faccia dei 102 anni. E poco importa se le esperienze lavorative hanno separato le loro esistenze, tantissimi anni fa. Antonio ha deciso di vivere a Cagliari, dove è stato preside della facoltà di Farmacia per 24 anni, ma sventola di continuo la sua “nuoresitudine”. Sebastiano, invece, dal cuore della Barbagia non è mai andato via. Il filo diretto tra i due, però, è continuo, nonostante quei 180 chilometri di distanza.

Si sentono tutti i giorni, sono almeno due le telefonate quotidiane che suggellano il legame indissolubile. «Papà è legatissimo a suo fratello», ci racconta da Cagliari la figlia di Antonio Maccioni, Carla: «Credo che non ci sia un particolare segreto di longevità. Se penso a mio padre, posso dire chiaramente che non ha una particolare dieta».

Blue zone

Con il termine inglese “blue zone” (zona blu) si tende a identificare una particolare area in cui la speranza di vita è notevolmente più alta rispetto alla media mondiale. Gli studiosi hanno identificato una sfilza di paesi ogliastrini e alcuni centri della Barbagia di Ollolai come luoghi dal grande numero di centenari. Peccato che in pochi avessero fatto i conti con il carattere schivo e riservato di Antonio Maccioni. Sì, perché se da una parte le “avventure” del fratello Bustianu sono diventate note ai più - su tutte il rinnovo della patente di guida a 105 anni - il minore dei Maccioni ha sempre preferito un atteggiamento defilato. «Dovendo descrivere mio padre direi che è sempre stata una persona autoritaria ma al tempo stesso molto tollerante - spiega la figlia Carla -. Forse il suo segreto di longevità può essere la lettura. I fratelli Maccioni sono molto aggiornati, i quotidiani non devono mai mancare. Tuttavia, babbo ha una particolarità: è un grande appassionato di storia, greca e romana, oltre l’attualità. Questa passione l’ha trasmessa a noi figli».

Barbagia nel cuore

È un rapporto inscalfibile, quello che i due fratelli hanno con Nuoro. «L’augurio per la mia città è che possa risorgere», ripete spesso Bustianu. Antonio, invece, pensa agli amici, alle giornate trascorse da ragazzino in piazza del Rosario. Sì, perché sebbene sia andato via a 18 anni, il cuore è sempre lì, ai piedi dell’Ortobene.

