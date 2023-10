Frasi sessiste, Deiana si scusa 

Continua il botta e risposta fra maggioranza e opposizione in Consiglio comunale dopo il litigio in diretta streaming di martedì sera. «Mi scuso per il termine offensivo che ho usato in Aula, ma voglio delle scuse per essere stato apostrofato come sessista», le parole del consigliere Bernardino Deiana. «Cerchiamo di essere più rispettosi a vicenda, d’ora in poi non tollereremo più atteggiamenti di questo genere nei nostri confronti», la replica della vicesindaca Gabriella Mameli.

La lite

Il fuoco fra i due schieramenti nell’Aula di piazza Cellarium è esploso martedì durante la riunione del Consiglio. A innescarlo le parole pronunciate dal consigliere di opposizione Deiana nei confronti della vicesindaca Mameli che parlava fuori microfono: «Smettila di starnazzare». Frase che ha fatto insorgere Mameli, insieme al resto delle consigliere comunali di maggioranza e delle assessore.

Discussione proseguita ieri con la comunicazione fatta da Deiana a inizio dibattito. «Il termine che ho usato può essere giudicato come offensivo, ma mai sessista», ha ribadito nel suo discorso. «Il verbo starnazzare può essere usato al femminile come al maschile, e la stessa enciclopedia Treccani lo riporta come sinonimo di vociare e schiamazzare. Mentre lei», ha aggiunto rivolgendosi alla vicesindaca, «ha usato la parola sessista con chiaro intento diffamatorio». Immediato l’intervento di Mameli: «Non mi interessa il significato del termine starnazzare, voglio ribadire quello che ho detto il giorno dell’insediamento: auspico che ci siano i presupposti per lavorare in modo serio, rispettosi del ruolo che ricopriamo. E soprattutto basta scendere sul personale di consigliere o assessore che siano, non sono argomenti di Consiglio comunale».

Le donne della minoranza

Le quote rosa della minoranza, tirate in ballo dalla vicesindaca per il loro silenzio dopo l’episodio, si difendono. «In quel momento non ero pre sente in Consiglio, ma di certo quello che manca è il rispetto reciproco», sottolinea la consigliera del Pd Paola Maccioni. Fra i banchi della minoranza c’è anche Francesca Olla, che martedì ha abbandonato l’aula perché «disgustata», dice. «Condanno ogni forma di violenza verbale e fisica, particolarmente nelle sedi istituzionali. Io stessa e il consigliere Zaher», dice, «siamo stati vittime di aggressioni ben più gravi che hanno richiesto l'intervento sanitario, e nessuna delle esponenti che si sono sentite offese in questa circostanza ha mai speso una parola di sdegno e solidarietà. Auspico», conclude Olla, «che tali fatti non si ripetano più».

A fine dibattito l’appello del sindaco Gigi Concu a tutta l’Aula: «Cerchiamo di portare avanti questa consiliatura in maniera tranquilla, e da oggi proviamo ad essere da esempio lavorando per il bene della città». Appello condiviso dal presidente del Consiglio Tonino Melis: “Invito tutti a usare le buone maniere, basta con il linguaggio offensivo».

