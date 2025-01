Frasi razziste, interviene Mattarella 

Visita a sorpresa ieri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai ragazzi dell’istituto comprensivo De Amicis-Da Vinci di Palermo, per chiarire - senza la necessità di farne esplicita menzione - che gli insulti razzisti di tre mesi fa nei confronti di due bambini di una quinta elementare, originari del Ghana e delle Mauritius, non possono avere cittadinanza nel Paese. Gli insulti risalgono all'ottobre scorso, quando i due bimbi, davanti a una libreria dove si erano recati con altri compagni, furono apostrofati da alcuni passanti con frasi razziste.

Di «rispetto come valore universale» Mattarella aveva parlato poco prima della visita nella scuola, nella Giornata nazionale del rispetto, istituita dal Parlamento lo scorso anno, «che si celebra – sottolinea - nel giorno della nascita di Willy Monteiro Duarte, brutalmente assassinato nel tentativo di difendere un amico in difficoltà. Rispetto verso sé stessi, verso gli altri, verso il pianeta: rappresentano il primo passo per una società vivibile».

