Frasi razziste e misogine Bufera sullo show  di Trump a New York 

New york. Dall'anti-Cristo alla prostituta, passando per il diavolo. Al comizio al Madison Square Garden di New York i trumpiani raggiungono picchi di misoginia e razzismo sinora inediti in questa campagna elettorale. Un comico definisce Puerto Rico «isola spazzatura». La campagna di The Donald prende subito le distanze: l'isola non vota, ma circa un milione di portoricani vivono nei sette Stati in bilico.

Gli sproloqui

L'evento nella sua New York rischia di avere strascichi nelle prossime settimane e offre alla democratica Kamala Harris l'occasione per puntare il dito contro la retorica sempre più aggressiva del tycoon e il suo entourage. «C'è un luogo nell'Oceano che è un'isola spazzatura, si chiama Puerto Rico», esordisce il comico di destra Tony Hinchcliffe. Il pubblico non reagisce in modo caloroso. Poi rincara la dose sugli ispanici - che Trump corteggia da mesi - che «fanno bambini appena entrano negli Stati Uniti». Poi le offese contro la vicepresidente: «È il diavolo, l'anti-Cristo», dice l'amico d'infanzia del tycoon, David Rem. L'imprenditore Grant Cardone le dà della prostituta: «I suoi magnaccia distruggeranno il nostro Paese». Il livello generale dei comizi del repubblicano non è molto più alto se si considera, sottolinea il Washington Post, che nei comizi repubblicani negli Stati Uniti vanno a ruba le magliette con la scritta “Kamala is a hoe”, una volgarità per dire prostituta. L'ex anchor man di Fox news Tucker Carlson torna sugli insulti razzisti contro Harris, figlia di un giamaicano e di un'indiana: «È impressionante come la prima procuratrice samoana, malese e con un basso quoziente intellettivo sia candidata alla presidenza». Chiama alla «battaglia» Elon Musk, che ha avuto l'onore di presentare sul palco la rediviva ex first lady Melania, e che continua a rischiare grosso con la sua lotteria milionaria. Il procuratore distrettuale di Filadelfia, il dem Larry Krasner, ha intentato una causa e ha chiesto a un giudice statale di bloccarla definendola «illegale».

I democratici

Immediate le reazioni dei dem. Joe Biden definisce il tutto «imbarazzante». Harris difende Porto Rico: «Trump alimenta l'odio e divide l'America». La vicepresidente incassa il sostegno delle star portoricane Ricky Martin e Bad Bunny, che ha oltre 45 milioni di follower su Instagram ed è l'artista più ascoltato su Spotify dal 2020 al 2022, superato solo da Taylor Swift nel ’23. Il suo endorsement potrebbe essere una spinta forte: in Pennsylvania, il più importante Stato in bilico, la maggioranza dei 580mila elettori latinos sono portoricani. Altre star ispaniche avevano già espresso sostegno per Harris, tra cui Jennifer Lopez e l'ex marito Marc Anthony. Fa sentire la sua voce la deputata di origine portoricana Alexandria Ocasio-Cortez: «Quello di New York è il comizio dell'odio. Questi raduni sono dei mini 6 gennaio». Proprio l'incubo dell'insurrezione sarà evocato nelle prossime ore da Harris nel suo discorso più importante, a una settimana dal voto, in un luogo simbolo: l'Ellipse, il prato davanti alla Casa Bianca dove il tycoon radunò i suoi sostenitori nel gennaio del 2021 prima dell'assalto a Capitol Hill.

