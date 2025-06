Frasi intimidatorie alla ex nonostante il divieto: agli arresti 

Non avrebbe dovuto avvicinarsi all’ex compagna, una donna di 49 anni originaria di Cagliar, invece il 13 giugno scorso Omar Sanna, 48 anni, agricoltore residente a Samassi è accusato di averle rivolto nuove frasi intimidatorie, violando il divieto in vigore. Per questo da ieri l’uomo è agli arresti domiciliari.

Dopo l’episodio di undici giorni fa, il gip di Cagliari ha emesso a carico di Omar Sanna un’ordinanza che i carabinieri delle Stazioni di Samassi e Furtei hanno hanno eseguito ieri.

L’episodio si inserisce in un contesto di atti persecutori già denunciati, che comprenderebbero da parte dell’uomo telefonate insistenti alla ex compagna, pedinamenti e insulti pubblicati sui social.

Una situazione, per la donna, insostenibile, tanto da indurla a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’agricoltore è stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione e, dopo la notifica del provvedimento, è stato posto agli arresti domiciliari.

Le indagini, ancora in corso, puntano ad accertare eventuali ulteriori responsabilità a carico dell’agricoltore e a garantire protezione alla donna.

