VaiOnline
Senato
14 agosto 2025 alle 00:49

«Frasi contro Zedda da un magistrato?» Interrogazione Pd: «Nordio verifichi»   

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Le ricostruzioni riportate dalla stampa su quanto avvenuto nei giorni scorsi a Cagliari, se confermate, descrivono un episodio di gravità inaudita: un magistrato della Corte d'Appello penale avrebbe rivolto, in un luogo pubblico e affollato, frasi violente e denigratorie nei confronti del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, tra le quali - secondo quanto riportato - “meritava di essere schiacciato come un insetto” e “lo annego in trenta centimetri d'acqua”». Così, in una nota, il senatore del Pd e Questore del Senato Marco Meloni che parla di «un comportamento inaccettabile e incompatibile con il ruolo di chi, amministrando la giustizia e dunque rappresentando lo Stato in una delle sue funzioni più delicate, deve mantenere in ogni circostanza un atteggiamento improntato al decoro e al rispetto delle istituzioni». Per questo, spiega, «ho presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia Nordio, chiedendo di accertare la veridicità dei fatti e di valutare, se fossero confermati, l'avvio delle procedure disciplinari previste dalla legge. È necessario evitare che episodi di questa natura possano minare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 
Milano

«Avevamo paura e siamo scappati»

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 