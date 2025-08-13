«Frasi contro Zedda da un magistrato?» Interrogazione Pd: «Nordio verifichi»   

«Le ricostruzioni riportate dalla stampa su quanto avvenuto nei giorni scorsi a Cagliari, se confermate, descrivono un episodio di gravità inaudita: un magistrato della Corte d'Appello penale avrebbe rivolto, in un luogo pubblico e affollato, frasi violente e denigratorie nei confronti del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, tra le quali - secondo quanto riportato - “meritava di essere schiacciato come un insetto” e “lo annego in trenta centimetri d'acqua”». Così, in una nota, il senatore del Pd e Questore del Senato Marco Meloni che parla di «un comportamento inaccettabile e incompatibile con il ruolo di chi, amministrando la giustizia e dunque rappresentando lo Stato in una delle sue funzioni più delicate, deve mantenere in ogni circostanza un atteggiamento improntato al decoro e al rispetto delle istituzioni». Per questo, spiega, «ho presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia Nordio, chiedendo di accertare la veridicità dei fatti e di valutare, se fossero confermati, l'avvio delle procedure disciplinari previste dalla legge. È necessario evitare che episodi di questa natura possano minare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia».

