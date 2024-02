Frasi contro Salvini: il pg chiede un anno 

Un anno di reclusione. È la condanna sollecitata dal sostituto procuratore generale Sergio De Nicola nei confronti del 38enne Mauro Aresu, rappresentante dell’associazione antimilitarista “A Foras”, nel processo d’appello per un post contro il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblicato nel 2017 sulla pagina Facebook del “Coordinamento antifascista cagliaritano”. Per quella pubblicazione l’attivista è stato condannato in primo grado, dalla giudice Cristina Ornano, ad una multa di 500 euro per minacce, ma assolto dalle pesanti accuse di diffamazione e di istigazione a delinquere.

Contro quella sentenza ha proposto appello il pm Andrea Massidda e, ieri mattina davanti alla Corte presieduta dal giudice Massimo Poddighe, il pg ha chiesto la condanna per tutte e tre le imputazioni. Nel post si faceva riferimento a ghigliottine, rivoluzione francese e piazzale Loreto (dove fu esposto il cadavere di Benito Mussolini) in occasione di una manifestazione de leader leghista in città. Matteo Salvini è costituito parte civile con l’avvocata Claudia Eccher. Contro la richiesta di condanna la legale Marcella Cabras, difensore di Aresu, per la quale mancherebbe sia la prova che il post fosse del suo assistito, sia l’effetto diffamatorio o minaccioso. Ad aprile la sentenza.

