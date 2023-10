«Frase sessista, dalle donne della minoranza solo silenzio» 

«Quanto successo non è un fulmine a ciel sereno, stavolta sono stata bersagliata io ma in passato è capitato ad altre donne della maggioranza, consigliere e assessore. E sempre da parte della stessa persona. Ma sono anche molto dispiaciuta perché nessuna delle consigliere di minoranza ha preso le distanze o ci ha manifestato solidarietà».

È ancora molto arrabbiata Gabriella Mameli, assessora di Selargius che martedì ha abbandonato l’Aula indignata dopo che il consigliere di opposizione Dino Deiana le ha urlato contro la frase “smettila di starnazzare”. Insieme a lei sono uscite per protesta anche le altre donne della maggioranza, le consigliere Chiara Contu, Vanessa Vargiu, Marianna Mameli, Daniela Cogoni e l’assessora Rita Ragatzu.

«Non siamo più disposte a tollerare simili atteggiamenti maleducati, gretti e sessisti che vanno avanti da troppo tempo» ribadisce ora a mente fredda, «tutto questo è inaccettabile, ci siamo davvero stancate e diciamo una volta per tutte basta». Mameli spiega poi che né lei né le altre consigliere hanno mai offeso Dino Deiana, come sostenuto da qualcuno. «Nessuno si è mai permesso – dice –, ci consola la tanta solidarietà ricevuta, solidarietà che però, lo ribadisco, non è invece arrivata dalle donne dell’opposizione. E questo ci dispiace».

RIPRODUZIONE RISERVATA