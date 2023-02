Frase contro i gay, bufera su La Russa 

«Omofobo, inadeguato a ricoprire il suo istituzionale, si scusi». Opposizione compatta contro il presidente del Senato, Ignazio La Russa. il quale ha detto che avrebbe provato «dispiacere» nel caso in cui avesse scoperto di avere un figlio gay. Una frase pronunciata durante la registrazione della trasmissione di Raidue “Belve”. Rispondendo a una domanda di Francesca Fagnani, ha detto: «Accetterei con dispiacere la notizia di un figlio gay: come se fosse milanista, uno diverso da me. Un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui, che gli somigliasse». Ha parlato anche di come siano cambiate le donne del centrodestra negli ultimi decenni: «Il livello estetico a destra è calato, è aumentato quello della qualità, della capacità».

«La seconda carica dello Stato - replica Alessandra Moretti (Pd) - insulta donne e omosessuali». Nessuna reazione da parte delle donne della maggioranza. Unica eccezione, Stefania Craxi: «Non sono d'accordo sul fatto che siamo meno belle, ma sulle capacità sono d'accordissimo con La Russa».

Il presidente del Senato, dopo che scoppia la bufera, smorza i toni: «Leggo di tante critiche che vengono da chi non ha neanche visto il programma, visto che va in onda stasera, senza capire il contesto».

RIPRODUZIONE RISERVATA