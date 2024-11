Frase choc su Gaza, si dimette Carboni 

Un post scritto «di fretta», ma destinato a generare un’ondata di polemiche e divisioni. Mario Carboni, presidente dell’associazione Chenàbura – Sardos Pro Israele, dopo le dure reazioni alla frase pubblicata due giorni fa sui suoi social («Gaza merita di essere rasa al suolo come i sovietici fecero con la Berlino di Hitler»), ha deciso ieri di dare le dimissioni dalla guida dell’associazione. Il messaggio, scritto in un momento di preoccupazione sulla sorte degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023, ha sollevato critiche.

«Ho scritto di notte»

Carboni successivamente ha cercato di contestualizzare le sue parole: «Il post, scritto a mezzanotte dopo una conversazione privata, può essere giudicato eccessivo, ma è nulla rispetto a quanto sentiamo nelle piazze italiane e sarde. Era un pensiero personale, nato dalla tristezza per la sorte degli ostaggi e non coinvolge i membri dell’associazione, che si occupa di cultura ebraica e di eventi legati alla religione». E ha anche riconosciuto che i paragoni storici come quello tra Gaza e Berlino «sono riduttivi e azzardati», sottolineando di non auspicare alcuna distruzione: «La guerra è una tragedia per entrambi i popoli. Il mio impegno è sempre stato per i diritti, la pace e la serenità di tutti gli abitanti della regione, ebrei, cristiani o musulmani».

Nonostante le dimissioni, l’associazione ha ribadito la propria solidarietà a Carboni, sottolineando che il suo lavoro è stato fondamentale per la riscoperta delle radici ebraiche in Sardegna. «Un post scritto di fretta non può essere usato per strumentalizzare il lavoro di un’intera associazione che si batte per la convivenza pacifica tra i popoli», si legge nella nota del direttivo, che ha deciso di respingere le dimissioni del suo presidente.

Nuove critiche

Anche ieri, però, sono arrivate prese di posizione severe contro la frase di Carboni. L’associazione Mazziniana Italiana ha preso una netta posizione di condanna: «Auspicare la distruzione di Gaza come Berlino è un colpo a tradimento per i veri sostenitori di Israele. La frase tradisce gli ideali di pace e convivenza, fondamentali per chi si definisce amico dello Stato ebraico».

L’associazione, pur ribadendo il proprio sostegno a Israele, ha criticato con forza dichiarazioni come quella di Carboni, che rischiano di alimentare divisioni e fraintendimenti. «Israele è l’unico stato democratico dell’area, e non ha bisogno di sedicenti amici che rilasciano affermazioni così dannose», proseguono i mazziniani.

L’intera vicenda ha messo ancora una volta in luce le profonde tensioni e complessità del dibattito su Israele e Palestina, amplificate dal conflitto in corso e dalla recente strage del 7 ottobre. Carboni, nel suo messaggio di scuse, ha cercato di spostare l’attenzione sul dramma degli ostaggi e sulla necessità di una riflessione più ampia, ribadendo che il suo post non rappresentava un attacco al popolo palestinese, bensì una condanna verso «i terroristi e chi li sostiene».

