15 settembre 2025 alle 00:24

Franzoso in condizioni critiche 

Prognosi riservata e condizioni stazionarie per Matteo Franzoso, il discesista azzurro vittima di una grave caduta sabato mentre era in allenamento a La Parva, sulle Ande in Cile. Il 25enne sciatore della nazionale italiana, originario di Genova, è stato trasportato in elicottero a Santiago del Cile, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Franzoso è in coma farmacologico indotto in seguito a una trauma cranico, è intubato, e la prognosi resta riservata in attesa dell'evoluzione dell'ematoma provovato dalla botta alla testa.

La famiglia di Franzoso ieri si è recata sul posto, dall'Italia. Il medico dello staff azzurro al seguito della nazionale di discesa che, al completo, si sta allenando sulle Ande, è in contatto dal Cile con l'Italia con il dottor Andrea Panzeri, responsabile medico delle nazionali Fisi. Per oggi gli altri discesisti azzurri hanno sospeso l'allenamento. coordinatore delle Squadre Nazionali Sci Alpino maschile e femminile. La Federazione Italiana Sport Invernali sta seguendo il giovane atleta: «Il 25enne azzurro, genovese, portacolori delle Fiamme Gialle, cresciuto sciisticamente al Sestriere, ha riportato un importante trauma cranico», ha sottolineato in una nota.

