Franzoni-Paris sul podio: gli azzurri lungo la Stelvio hanno riscritto la Storia 

Bormio. Meglio di così non si poteva proprio iniziare. Giovanni Franzoni morde l'argento e Dominik Paris si veste di bronzo nella discesa libera, dietro solo allo svizzero Von Allmen - autore di una prova perfetta - e davanti all'alieno Marco Odermatt. Due decimi di ritardo per Franzoni, cinque per Paris. Arrivano così le prime medaglie, preziose e pesanti, nella gara d'esordio delle Olimpiadi di casa, il viatico migliore per provare a battere il record di 20 ottenuto a Lillehammer 1994, l'obiettivo designato della spedizione azzurra a Milano Cortina.

Eccezionale

Per dare la portata del risultato: due medaglie nella stessa gara contro le tre medaglie nelle precedenti 24 edizioni dei Giochi. È subito festa grande per l'Italia Team in un Bormio Ski Centre avvolto dall'azzurro e da centinaia di bandiere tricolore, sotto gli occhi emozionati del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e del n.1 di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, ma anche di alcuni esponenti del governo come il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Il numero uno del Coni aveva dato il primo sentore nella giornata di venerdì, durante l'inaugurazione di Casa Italia con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella: «C'è un po' di tensione, ma siamo pronti. Abbiamo studiato». E Paris e Franzoni, da studenti modello, sono promossi a pieni voti al termine di una mattinata da incorniciare.

In trionfo

Von Allmen è il primo della classe, con la dinamite sotto agli sci. Poi, loro. Acclamati e spinti dai quasi 7mila presenti allo stadio: campanacci, urla e striscioni spingono i due azzurri in una discesa spericolata e memorabile. Da consegnare alla leggenda. «L'avevo scritto a mio fratello: aveva 2 minuti per scrivere la storia», dice Alessandro Franzoni, gemello di Giovanni, a pochi metri dal traguardo con gli occhi lucidi, accanto ad alcuni membri del fan club, travolti dalla gioia. Come mamma Irene, incredula e contenta per l'obiettivo di una vita: suo figlio è diventato grande, suo figlio è tra i grandi. Tutti, tranne uno, si inchinano a lui. Anche il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, ancora una volta giù dal podio in discesa. Una maledizione. Si inchina a lui anche Dominik Paris, che porge un saluto rispettoso alla “sua” Stelvio. Una pista che conosce meglio di casa, in ogni punto. E che gli regala la tanto agognata prima medaglia olimpica della carriera. Il legno di Pechino è un lontano ricordo. La vendetta è servita e il cerchio si è chiuso. Domme sorride.

I dirigenti

E sorride con lui anche Buonfiglio: «È una grandissima emozione iniziare con due medaglie, è il premio per il loro impegno», racconta il numero uno dello sport italiano a fine gara, prima di correre a Milano e gustarsi dal vivo il trionfo di Francesca Lollobrigida. «La tensione era tale che non sono nemmeno riuscito a vedere la gara: ho alzato la testa solo dopo il traguardo, quando ho sentito l'urlo». Tira un sospiro di sollievo anche Malagò: «Abbiamo visto una gara fantastica, quella di Giovanni e Dominik è una storia meravigliosa. Abbiamo cominciato alla grande. Durante la cerimonia ho detto agli atleti che adesso è il loro turno, il loro momento. È la loro Olimpiade». L'Italia Team lo ha preso alla lettera: più di così non si poteva. E il meglio magari deve ancora venire.

