Franz Kafka e l’estate del ’23 Nelle piccole cose di tutti i giorni c’è il vero amore 

In occasione dei cento anni dalla sua scomparsa, “L’amore secondo Kafka” di Judith Kaufmann mette a nudo in una versione inedita per l’audiovisivo il rapporto sentimentale dello scrittore boemo con Dora Diamant, descrivendo la forza di un legame capace di superare perfino le difficoltà più insormontabili. Nell’estate del 1923, a Graal-Muritz, Franz si concede un periodo di riposo in compagnia di sua sorella e dei nipoti. Inaspettatamente fa la conoscenza di Dora, un’aspirante attrice graziosa e sensibile.

Da una frequentazione regolare l’uno scopre nell’altra l’esigenza di tenersi accanto, motivando Franz a partire per Berlino in cerca di una sistemazione dove convivere insieme; ma le condizioni cagionevoli di salute e le apprensioni familiari ostacoleranno duramente il loro sogno.

Nella forma del genere romantico con elementi comuni al biopic, vediamo scandirsi una storia che riporta con onestà ed immediatezza il lascito dell’artista: quello di ritrovare nelle piccole cose il vero significato della parola “amore”. L’intensità del momento presente emerge dalle panoramiche sul mare e dal bagliore della luce solare, a cui si intrecciano gli scambi epistolari, gli istanti di creatività e i patimenti di un corpo sofferente.

Tanto nelle occasioni di scambio quanto nei silenzi pregni di senso, gli interpreti regalano delle interpretazioni memorabili; e se il titolo originale “The Glory of Life” ancora non chiarisse l’intento della pellicola, l’invito e quello di scoprirlo in sala, ricordando quanto la spontaneità delle occasioni semplici racchiuda al tempo stesso l’opportunità dei momenti più memorabili. (g. s.)