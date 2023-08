Frankie Hi Nrg: «Io, eterno inqualificabile al Poetto di Quartu»  

Non è che gli italiani di “Quelli che ben pensano”, in 26 anni, siano tanto cambiati. Arrampicatori sociali con pochi scrupoli e zero morale erano e così sono rimasti. «Semplicemente sono invecchiati, hanno fatto figli che in molti casi hanno educato ad andare nella stessa direzione e quindi sono aumentati di numero». Il rapper-regista-fotografo Frankie Hi Nrg (all’anagrafe Fracesco Di Gesù, 54 anni) ha sempre usato la musica per comunicare qualcosa. Un mantra, per lui, che trasmette ai giovani in cerca di consigli. «Rispondo sempre di provarci, ma solo se hanno delle cose da dire. Altrimenti se l’obiettivo è diventare famosi, è meglio lasciar perdere: trovino altre strade, non ha senso scomodare la musica».

Perché ha un potere enorme, la musica e il rap nello specifico. Su questo sarà incentrato l’atto unico “Faccio la mia cosa”, in programma il prossimo 29 agosto alle 21 all’Opera Beach Arena, al Poetto di Quartu. Immancabile tappa sarda per chi, come lui, ha un rapporto collaudato con l’isola. «Da 30 anni torno ogni estate con i miei spettacoli: concerti, dj set e ora il monologo teatrale tratto dal mio libro. Tra le cose che maggiormente mi colpiscono c’è l’accoglienza. Io sono sempre venuto per i sardi più che per i turisti e ciò ha creato un duraturo legame d’affetto e rispetto».

Come sarà lo spettacolo di Quartu?

«Proporrò un racconto in cui spiego come mi sono avvicinato al rap e, contestualmente, di come è nato l'hip hop, nei quartieri più disagiati di New York a opera di bambini: contro le aspettative dei peggiori detrattori è riuscita a crescere, non solo sopravvivere, fino a diventare il genere musicale più seguito al mondo, quello che ha portato più influenze in campo musicale».

Qual è lo stato di salute del rap?

«Sono finiti gli anni di isolamento e da tempo ha cessato di essere un genere di nicchia».

Come vede la società attuale?

«Vedo masse di gente molto polarizzate che fanno gli interessi solo marginalmente personali ma in gran parte di classi che li pilotano. Ora è più evidente perché ci sono anche i social che permettono di avere apparentemente più voce».

Qualcuno diceva che il Covid ci avrebbe resi migliori.

«La pandemia ha semplicemente consentito a tutti di palesarsi in quello che si è nella realtà: la brava persona si è dimostrata tale, chi non lo era ha avuto occasione di dimostrarlo ampiamente al resto del mondo».

Un aggettivo per definirsi.

«Inqualificabile suona bene».

Le hanno mai proposto di candidarsi?

«Mai e non credo accetterei perché è qualcosa che non mi appartiene, non mi incuriosisce e non mi appassiona».

Forse perché l’impegno politico inteso in senso più ampio si può portare avanti anche con la musica?

«La politica è andare a far la spesa in un posto anziché in un altro, dissentire da un pensiero comune è gesto politico, scegliere come e dove vestirsi sono gesti politici. Il resto è interesse dell'uno o dell'altra parrocchia e io, essendo non credente, le parrocchie non le frequento».

Ma a votare va?

«Certo che vado! Non andare significa far vincere gli avversari. Sono sostenitore del voto a tutti i costi e nonostante non ci sia mai stato un partito e un candidato in grado di rappresentarmi al cento per cento, vado sempre. Questa sinistra che si straccia le vesti per il Governo che abbiamo mi fa ridere: in buona parte è gente che non è andata a votare perché non aveva il rappresentante quello giusto, perché non era il momento o tante scuse. Poi alla fine han vinto gli altri e ora te li tieni».

