Frane sulla carreggiata,  strada per Maidopis chiusa dall’Ente foreste 

Caduta massi sulla strada per Maidopis, l’oasi naturalistica dei Sette Fratelli gestita dall’Ente Foreste. Alcune grosse pietre hanno invaso la carreggiata della via d’accesso al parco che così è stata chiusa. Ingresso vietato alle auto ma consentito a piedi agli amanti delle escursioni oppure anche per semplici passeggiate alla ricerca di funghi o asparagi in uno degli angoli più belli del Sud Sardegna, frequentatissimo in ogni periodo dell’anno.

La direttrice dell’Ente Foreste, Marina Cadoni, spiega che i tecnici sono già al lavoro per cercare di risolvere al più presto il problema. «Purtroppo siamo stati costretti a chiudere la strada per motivi di sicurezza. Alcune frane hanno invaso la carreggiata, ma questo problema avremmo potuto risolverlo con i nostri operai. Invece, durante un sopralluogo, è emerso che in altri punti del parco alcune rocce sono a rischio crollo. A questo punto è necessario predisporre un piano urgente di interventi per mettere in sicurezza la zona».

Il parco dei Sette Fratelli resta comunque aperto: «È vietato accedere con l’auto, ma non a piedi», prosegue la direttrice. Certo, il cancello sbarrato limita il raggio delle escursioni e costringe gli stessi operai dell’Ente Foreste e i ranger ad allungare il percorso per arrivare dentro l’oasi.

«È difficile dire quando riapriremo la strada», chiude Marina Cadoni, «speriamo di riuscirci entro un mese e mezzo». (p. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA