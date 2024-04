Frane e valanghe al Nord, sole a Sud 

ROMA. Italia tagliata in due nel giorno di Pasquetta. Piogge, vento e neve hanno colpito il centro-Nord, mentre al Sud le temperature hanno toccato 29 gradi. L’autostrada A23 è rimasta chiusa per ore in Friuli a causa di una frana caduta nel Comune di Amaro, in provincia di Udine. La sabbia del Sahara è tornata a farsi vedere in Valtellina e in Piemonte, dove la coltre bianca ha raggiunto i 4 metri di altezza sulle Alpi Pennine e Lepontine.

Maltempo

Per oggi la Protezione Civile ha emesso allerta arancione per rischio idraulico sulla pianura modenese. Allerta gialla in Friuli, Lombardia e Veneto. E ieri si sono registrate temperature quasi estive in Calabria e in Sicilia. La spiaggia di Mondello, a Palermo, è stata presa d’assalto dai bagnanti, soprattutto stranieri. Di contro al Settentrione a farla da padrone è stato il maltempo. Maggiori problemi si sono registrati a causa delle intense piogge. Per il distacco di alcune rocce sull’A23, la carreggiata è stata invasa dai detriti tra i caselli di Carnia e Pontebba, in Friuli. Tre veicoli sono rimasti bloccati, senza però alcun ferito. L’autostrada è rimasta chiusa fino al pomeriggio, per poi riaprire alcune ore dopo. Un’altra frana, sempre causata dalla pioggia, ha interessato il Genovesato. La più imponente, sul passo del Turchino, ha determinato la chiusura della strada in località Fado.

Allarme esondazioni

Anche fiumi e torrenti hanno risentito delle costanti piogge: il Trebbia ha superato il secondo livello di guardia a Ponte di Rovegno verso le 6.30, rientrando poi nei limiti. Anche il Vobbia a Isola del Cantone ha raggiunto la prima soglia di attenzione. In Emilia-Romagna sotto osservazione il fiume Secchia, nel Modenese. Smottamenti e allagamenti anche nell’Imperiese, dove sono state chiuse alcune strade. Il borgo di Tartano, meno di 200 abitanti, è rimasto isolato dal resto della Valtellina per una frana sulla provinciale numero 11. Smottamenti e disagi anche nel Bresciano, dove 15 persone sono state evacuate in via precauzionale. Una tromba d'aria ha investito il Comune di Luino, nel Varesotto, con una voragine che si è aperta non lontano dalla centrale Enel. In Piemonte a preoccupare è stata la neve, scesa copiosa durante la notte. Disagi per la circolazione a causa della chiusura di alcune provinciali, a causa della coltre bianca. Il rischio valanghe è salito a “forte” per la sabbia dal Sahara, che rischia di fare scivolare gli strati di neve accumulati successivamente.

