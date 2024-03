Frane e paura nell’Oristanese, a Bosa scatta l’allarme Temo 

L’allerta gialla è stata prorogata fino a oggi. E l’Oristanese, così come il resto dell’Isola, si ritrova a fare i conti con un inverno che, arrivato in ritardo, si è fatto riconoscere in modo piuttosto deciso. Frane e smottamenti, cedimenti strutturali di strade e ponti, alberi crollati da un capo all’altro della provincia mentre a Bosa il Temo inizia a fare paura e il livello della diga di Monte Crispu ha superato la soglia minima.

Planargia

Le piogge cadute in maniera abbondante negli ultimi due giorni hanno ingrossato il livello del fiume e per la diga di Monte Crispu è scattata subito l’allerta. L’Enas ha informato il Comune che, nella notte fra domenica e lunedì, è stata superata la soglia minima autorizzata di scarico (76 metri cubi al secondo). In località su Adu è stato sommerso il pontino, dalla protezione civile fanno sapere che la situazione è costantemente monitorata. A Bosa al Ponte vecchio invece il livello del Temo resta sotto la soglia di un metro. Il Comune inoltre ha disposto la chiusura della spiaggia di Turas dove le mareggiate hanno portato a riva un cetaceo, già morto. Avviate le verifiche da parte della Asl e della capitaneria di porto, tanti curiosi si sono riversati sul litorale da qui la decisione di interdire la zona per evitare inutili rischi visto il forte vento e le condizioni proibitive del mare.

Montiferru

Da Cuglieri fino a Seneghe il maltempo ha creato disagi e problemi soprattutto nelle strade. Ieri mattina lungo la Provinciale fra Santu Lussurgiu e Bonarcado è stata segnalata una frana: dalla parete rocciosa sono precipitati alcuni massi e detriti; sotto le precipitazioni abbondanti ha ceduto anche un muretto a secco. Altri smottamenti si sono registrati sulla Statale 292, all’altezza della borgata marina di Santa Caterina, dove fango e pietre sono finiti sulla strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano e del distaccamento di Abbasanta, oltre agli uomini della protezione civile hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza le due carreggiate. A Seneghe è franata una parte della strada di Perdabba, che porta al monte fino alla località Funtanas. Il Comune ha emanato un’ordinanza di limitazione per il traffico.

Campidano e Barigadu

Cresce il livello della diga di Pranu Antoni, nel territorio di Fordongianus e scatta lo stato di pre-allerta per rischio idraulico a valle. Massima attenzione quindi da Solarussa alle campagne di Oristano e Simaxis, anche se la situazione al momento è definita sotto controllo. Le difficoltà maggiori ieri sono state legate al forte vento: numerosi i pali pericolanti e gli alberi crollati. L’episodio più singolare si è verificato ad Arborea dove una palma di 15 metri è finita sopra il tetto dell’oratorio in via Don Bosco; l’edificio al momento è chiuso per lavori di ristrutturazione ma il cedimento della pianta ha provocato danni alla copertura e al comignolo. I vigili del fuoco di Oristano e Ales hanno lavorato oltre due ore per concludere l’intervento, che ha richiesto anche l’utilizzo di tecniche speleo-alpino-fluviale.

Nella tarda serata infine è stato segnalato il cedimento strutturale di un ponte a Busachi.

