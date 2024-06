Frane e alluvioni sul Nord Ovest 

TORINO. Frane, allagamenti, strade bloccate, telefoni in tilt, paesi isolati, colate di fango, sfollati a centinaia. L’ondata di maltempo che fra il pomeriggio di sabato e l’alba di domenica ha colpito le vallate alpine nord occidentali fra Piemonte e Valle d’Aosta ha lasciato una scia di danni, disagi e paura. Ora c’è apprensione nel Nord-est, dove è scattata l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Sorpresi in ristorante

«È stato un evento distruttivo», dice Francesco Pietrasanta, presidente dell’Unione montana della Valsesia, che pure è stata una delle zone meno colpite. Gli elicotteri dei vigili del fuoco hanno evacuato circa trecento persone dalla sola Cogne, investita dall’esondazione dei suoi torrenti, poi 29 dai rifugi del Monte Rosa e 120 dall’Alpe Veglia, nella provincia di Verbano Cusio Ossola, dove il Tambach ha alluvionato Macugnaga. C’è anche chi non ha voluto andarsene: «Siamo in alpeggio e abbiamo gli animali, non possiamo lasciarli soli» spiega Cristina, dell’agriturismo Alpe Burki. A Locana (Torino) 37 fra italiani, tedeschi e francesi che cenavano in un ristorante si sono dovuti allontanare in fretta e furia dopo una frana e hanno pernottato in una struttura improvvisata per l’occasione.

Vittime in Francia

A Cogne (Aosta) una trentina di campeggiatori si è salvata grazie all’ospitalità di una albergatrice. In venti sono rimasti bloccati a Ceresole Reale (Torino), dove erano saliti per un concerto. Fra Montanaro e San Benigno (Torino) i vigili del fuoco hanno recuperato una famiglia di vacanzieri belgi - marito, moglie e bimba di tre mesi - sorpresi in auto dall’improvvisa ondata di piena dell’Orco. È andata peggio in altre zone d’Europa. In Francia, nella regione dell’Aube, a sud-est di Parigi, la caduta di un albero durante una tempesta ha ucciso tre persone. Nel Canton Ticino, in Svizzera, si contano due morti e almeno un disperso.

Protezione civile

Cervinia è isolata, ha patito «danni ingenti» e, quanto pare, ci vorranno «settimane» prima di ripristinare la strada per Cogne. Matteo Salvini fa sapere che il Mit è pronto a intervenire. In Piemonte il governatore Alberto Cirio ha contattato il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, e valuta di chiedere lo stato di emergenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA