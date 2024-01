Frane, alluvioni e incendi: il nuovo piano di Protezione civile 

Nuove risorse e una nuova pianificazione per preparare al meglio la macchina della Protezione civile della Sardegna contro frane, alluvioni, neve e incendi, ma anche contro rischi chimici e industriali e intervenire così sul territorio in maniera più puntuale. È il piano di prevenzione che sta mettendo in atto la Regione per proteggere la Sardegna dalle emergenze ambientali.

L’impianto

La vera novità riguarda la suddivisione del territorio: nell’Isola ci saranno quarantasette micro-regioni, ciascuna di queste comprenderà più o meno otto Comuni, oltre ai capoluoghi di provincia. Tutti si dovranno coordinare e muovere in sintonia quando si presenta il pericolo. A illustrare il piano regionale, ieri, nella sede della Protezione Civile a Cagliari, l’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu che ha annunciato anche lo stanziamento di 2,5 milioni di euro da parte della Giunta per l’aggiornamento dei piani comunali di protezione civile. Sono infatti trenta in Sardegna i Comuni che ancora non hanno predisposto il documento, e fino al 2020 - come evidenziato sul sito del dipartimento - erano ben ottantacinque.

Lo schema

«La nuova pianificazione tiene conto di tutte le forze in campo e di due livelli differenti: il piano multi rischio e quello multi livello – ha spiegato l’assessore Porcu - . Siamo avanti, perché abbiamo già raggiunto gli accordi e la concertazione a livello territoriale: quindi non appena tutto sarà pronto saremo immediatamente operativi. Per ogni ambito privilegeremo le sedi già esistenti utilizzando forze umane e strumentali presenti nel territorio».

La pianificazione multirischio, infatti, descrive l’organizzazione e il modello di intervento per emergenze che derivano dagli scenari, prevedibili o non prevedibili, di rischio più significativi per la Sardegna. Quella multilivello, invece, come una piramide viene condivisa ai vari livelli tra le autorità territoriali di protezione civile presenti in Sardegna - Presidente della Regione e sindaci - per rafforzare la capacità di risposta del sistema regionale del dipartimento ai diversi livelli territoriali.

Con il finanziamento da 2,5 milioni di euro che arriverà direttamente nelle casse comunali, l’auspicio è che ogni singolo Comune si metta in regola con l’adeguamento dei piani ambientali. «Spesso sono necessari studi e ricerche onerose, questo potrebbe essere, almeno in alcuni casi, la causa della mancata predisposizione del piano», ha evidenziato Porcu, «ora con queste nuove risorse tutti dovrebbero allinearsi. Possiamo così prevenire e cercare di limitare i rischi».

RIPRODUZIONE RISERVATA