Frane a Su Crastu, aperto il cantiere 

Contro il rischio frane sono cominciati i lavori di consolidamento del versante urbano nel rione Su Crastu, alla periferia est dell’abitato. L’intervento, commissionato dal Comune di Bari Sardo beneficiario di un finanziamento di 1 milione di euro erogato dal ministero dell’Interno, prevede la realizzazione di un muro di controripa al piede di pendice. «È fondamentale tutelare da ogni rischio gli abitanti del quartiere che, da tempo, chiedevano un intervento strutturale sull’area», dice il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, 38 anni. L’impresa costruirà il muraglione in cemento armato con altezza variale tra i 2 e i 6,50 metri, che per un armonico inserimento nel contesto sarà rivestito in pietra.

Il primo cittadino illustra l’intervento: «Un finanziamento di 1 milione che consentirà di mettere in sicurezza un’area ad altissimo rischio idrogeologico e che, in passato, ha avuto a che fare con eventi calamitosi. In più verranno raccolte le acque meteoriche con varie opere di contenimento del rischio».

In paese sono nove i cantieri pubblici aperti: «L’opera di Su Crastu – conclude Mameli – si unisce ad altri lavori che stiamo effettuando nel rione a cui ne seguiranno degli altri nei prossimi mesi. Una vera e propria svolta che genera lavoro ed economia non solo sul nostro paese ma su tutto il territorio. Chiedo scusa ai miei concittadini per i disagi, ma con un po’ di pazienza troveremo un paese più accogliente e sicuro». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA