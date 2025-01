Frane a Genova, Firenze allagata 

FIRENZE. Frane in provincia di Genova e crollo di un muro nel capoluogo. Bomba d'acqua a Firenze con allagamenti in mezza città. Allerta rossa per vento a Bologna e preoccupazione in Romagna per la tenuta del fiume Lamone. Ancora una volta il maltempo ha sferzato l'Italia, per oggi è previsto il passaggio di una perturbazione sul Mediterraneo centrale con piogge e temporali sul Sud, nei settori ionici di Sicilia, Calabria e Puglia.

La situazione è presto tornata alla normalità, ma a Firenze una bomba d'acqua, attorno alle 8, ha destato più di un timore: violenta pioggia, vento, con allagamenti di strade e rami crollati. Nessuna conseguenza sulle persone, ma un automobilista è stato estratto da un sottopasso colmo d'acqua. In due ore sono caduti 50 millimetri di pioggia, mentre il vento ha sfiorato i 53 chilometri orari. Ripercussioni sulla viabilità, anche il tram si è fermato e disagi alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Statuto. Nessun problema per l'Arno, gli affluenti hanno però raggiunto il primo livello di guardia; tra questi il Mugnone che scorre in città. In serata sono stati riaperti tutti i sottopassi stradali di Firenze. La viabilità è tornata normale anche nel sottopasso di via Mariti, dove i pompieri hanno tratto in salvo un automobilista.

RIPRODUZIONE RISERVATA