François Ozon rilegge “Lo straniero” Mersault  

Ci si chiede spesso cosa spinga un autore cinematografico a trasporre su pellicola un testo letterario, specie quando l’opera in questione, per il suo pregio artistico e culturale, è ancora oggi riconosciuta come un patrimonio collettivo vivo e influente. Lo stesso può dirsi per “Lo straniero” di Albert Camus: capolavoro per eccellenza dello scrittore francese, considerato tra i romanzi più emblematici del Novecento e altrettanto rappresentativo del suo esistenzialismo filosofico. A distanza di quasi 50 anni dall’adattamento di Luchino Visconti, François Ozon trova l’inventiva per una nuova rielaborazione, dopo essere stato acclamato sulla scena internazionale e aver esplorato la dimensione umana in tutte le sue possibili declinazioni. Rievocando il classico per riportarlo al qui e ora, il cineasta sembra quasi rispondere a un proprio imperativo morale, verosimilmente suggestionato dalle recenti instabilità geopolitiche e dalla crisi dei valori democratici. Da ciò scaturisce una visione quanto mai lucida, volta a mostrare come l’assenza di valori e di una postura etica conduca inevitabilmente alla rovina.

La trama

Nell’Algeri degli anni ‘30, Mersault partecipa, come comune cittadino, a una società in cui la logica imperialistica offusca i princìpi di uguaglianza e integrazione. Dopo la morte della madre, il giovane affronta la cerimonia funebre in modo apatico e distratto, quasi si trattasse di un episodio ordinario, al pari di molti altri. A smorzare la piattezza della consueta routine è la compagnia di Marie, con cui coltiva una relazione passionale ma altrettanto limitata sul piano dei sentimenti. A interessarlo di più, stranamente, è Raymond, un poco di buono finito nei guai dopo aver sfruttato impunemente una ragazza a propria discrezione. L’evento che cambierà la sua vita sarà l’omicidio a sangue freddo di un uomo, lasciandogli soltanto un senso di assurdità e vuoto interiore. Le conseguenze di tale atto lo porteranno alla reclusione e davanti alla corte penale, costringendolo a misurare la propria effimera idea di giustizia con quella esercitata per conto del potere sovrano.

Il bianco e nero

Adottando il bianco e nero con un chiaro intento espressivo e citazionistico, Ozon volge lo sguardo all’eredità del cinema neorealista e d’oltralpe, per restituire più autenticamente le tonalità emotive del protagonista. Allo stesso modo, l’impianto estetico si regge sulla forza originaria del racconto, la cui progressione e i cui snodi principali fluiscono senza necessitare di altri espedienti che, con buona attendibilità, avrebbero rischiato di penalizzarne l’accessibilità e i contenuti. A fare da contrappeso alle immagini sono soprattutto i suoni ambientali, che evidenziano, con il loro effetto pervasivo, un silenzio interiore dal rimbombo ostinato, fino a diventare quasi assordante. Non minore cura è stata riservata ai personaggi, che, attraverso l’occhio della cinepresa, possono godere di una caratterizzazione ancora più accentuata. Convince in tal senso la prova di Benjamin Voisin, soprattutto nella capacità di trasmettere emozioni appena accennate e una diffusa sensazione di logorante impotenza. Una valida dimostrazione di come una pietra miliare possa essere riportata in vita e, ancora una volta, un pieno centro per Ozon: testimone diretto di un passato che ammicca al presente come monito verso l’avvenire.

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