François Bayrou si salva:  respinta la sfiducia al Governo 

Parigi. François Bayrou può andare avanti, la mozione di sfiducia voluta da Jean-Luc Mélenchon per rovesciare il governo e chiedere le dimissioni di Emmanuel Macron si è arenata con soli 131 voti, quelli di LFI, La France Insoumise, di quasi tutti gli ecologisti e i comunisti oltre ad 8 socialisti su 66. Tutto il resto, dal RN (Rassemblement National) di Marine Le Pen al PS, hanno bocciato Mélenchon. Anche se Olivier Faure, il segretario socialista, ha sottolineato che il PS «continua a far parte dell’opposizione» e che il «patto di non sfiducia» con Bayrou non è più valido. Si naviga a vista, ma l’esperto centrista Bayrou potrebbe aver guadagnato 3 mesi di vita per il suo governo, necessari per riesaminare la riforma delle pensioni.

