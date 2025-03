Franco Piroddi segretario della Slp Cisl 

Franco Piroddi eletto segretario Slp Cisl Ogliastra. Cinquantaquattro anni, di Ilbono, è in servizio all’ufficio postale di Tortolì. «Siamo pronti con la squadra e tutti gli iscritti ad affrontare le nuove sfide», ha dichiarato il leader del sindacato dei lavoratori postali. Per Piroddi si tratta di una conferma. «Con la sua rielezione prosegue lo straordinario lavoro del sindacato in Ogliastra che rappresenta gran parte dei lavoratori nel territorio e così si riafferma la squadra che sarà pronta ad affrontare con determinazione le sfide del mondo del lavoro in continua evoluzione», ha aggiunto Michele Muggianu, segretario confederale di Cisl Ogliastra. «Continuerò assieme alla mia squadra e al supporto della segretaria regionale ad affrontare tutte le nuove sfide che il mondo del lavoro ci rappresenterà per mettere sempre al centro il lavoratore», ha concluso Piroddi, sottolineando l’importanza di un’organizzazione capillare. (ro. se.)

