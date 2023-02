Franco Nero nel ‘66 «Quando con Sergio finimmo i soldi...» 

Django «come il genere western non muore mai. A me piacerebbe tornare a interpretarlo anche da anziano. C'è già pronta una bella sceneggiatura di John Sayles». Parola di Franco Nero, volto iconico del protagonista del film di Sergio Corbucci del 1966, diventato un cult già celebrato da Quentin Tarantino nel 2012 con “Django Unchained”. Un film nel quale l'attore italiano aveva fatto un cameo e allo stesso modo torna in “Django”, serie Sky Original al debutto in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now da domani. «Nella serie interpreto il reverendo Jan, un uomo con un passato da medico che aiuta Django quando la sua bambina si ammala», spiega Nero. «Mi sono trovato molto bene con Matthias Schoenaerts, il protagonista. Lui sul set era esagerato... si inginocchiava per baciarmi le mani», ricorda sorridendo l'attore. E pensare «che il film con Sergio l'abbiamo girato senza una lira. Avevamo anche dovuto interrompere le riprese perché non c'erano più soldi. Poi Sergio con il fratello Bruno hanno fatto una scaletta che ha convinto dei produttori spagnoli a finanziarci. La lavorazione è stata durissima, era inverno e faceva freddo».

