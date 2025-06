Franco Nero e Fabio Testi «Noi, ex sex symbol oggi nonni urliamo contro l’orrore di Gaza» 

A dividere all’anagrafe Franco Nero e Fabio Testi sono solo quattro mesi. Sono nati infatti entrambi nel 1941, il primo a San Prospero Parmense, 23 novembre e il secondo Peschiera del Garda il 2 agosto. Entrambi sono stati poi dei sex symbol per la loro bellezza e hanno gravitato nel cinema e continuano a farlo senza mai mollare.

Ora si ritrovano entrambi al Filming Italy Sardegna Festival che ha chiuso ieri al Forte Village di Santa Margherita di Pula e si raccontano tra passato e presente senza troppi rimpianti, ma in una cosa sono totalmente d’accordo essendo entrambi nonni: l’orrore di quello che è accaduto ai bambini di Gaza e la paura di una guerra imminente. «È tutto allucinante se pensiamo alla guerra tra Russia e Ucraina, a quella a Gaza e ora anche a Israele e Usa ed Iran con migliaia di bambini che muoiono inermi», dice Franco Nero. Gli fa eco Fabio Testi: «Io con quattro nipotini non dormo più la notte. È il fallimento totale dell'Europa. Avremo nel nostro futuro generazioni di palestinesi arrabbiati neri perché non si esporta la democrazia sulle ali dei bombardieri e questa guerra all'Iran è fatta solo per mettere in secondo piano Gaza. Un anno fa ero al Festival di Venezia con un cartello enorme a favore della Palestina e nessuna tv ha voluto riprendermi. Il cinema, si sa, è in mano agli ebrei e alla loro propaganda. Prima i cattivi erano i Russi e ora sono gli arabi, ma quante guerre hanno fatto gli arabi? A me non risulta».

Dalla guerra all’amore. Franco Nero: «Per me c'è stato quello importantissimo per Vanessa Redgrave. L'amore è tutto nella vita, l'amore è il sorriso di un bambino, l'amore è l'amicizia». Fabio Testi: «Le donne? Le ho sempre amate. A partire dalle mie balie che mi offrivano il seno. Ora ho una storia da con una donna, Sunny, di 40 anni più giovane, che non è dello spettacolo e che tengo segreta perché non voglio inquinarla».

RIPRODUZIONE RISERVATA