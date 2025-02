Franco Mula passa a Fratelli d’Italia 

Nuovi assetti in Consiglio regionale con l’annuncio di Franco Mula che passerà a Fratelli d’Italia dal gruppo Alleanza Sardegna, che ora sarà rappresentato dal consigliere Stefano Schirru.

Mula, già sindaco di Orosei e capogruppo del Psd’az, spiega che si tratta di «una scelta maturata da tempo, apprezzando le posizioni del governo nazionale con la premier Giorgia Meloni impegnata in prima linea per risollevare le sorti del sistema Paese. Confido per questo che, anche nella nostra Isola, e così nel Nuorese intero, FdI possa essere parte determinate dello sviluppo futuro». Mula si aggiunge al gruppo dei meloniani, composto da otto consiglieri. «Ci attendono nuove sfide, fra cui le comunali di Nuoro, in cui lavoreremo con sinergia e passione per dare alla città un nuovo governo, collaborando con tutte le entità e forze civiche».

Martedì la conferenza stampa in Consiglio regionale (ore 9) per l’annuncio ufficiale. Mula si dice pronto «nel continuare a dare voce a tutto il territorio, mettendo al centro sanità, trasporti, giovanili. Ma soprattutto, aprendo delle interlocuzioni per valorizzare la zona economica speciale, intercettando risorse importanti per il centro Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA