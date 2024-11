«Franco massacrato e ridotto in fin di vita, loro a casa tranquilli» 

Succede tutto in una manciata di minuti. Le botte, le urla, la paura. «Quando si sono allontanati io mi sono avvicinata a mio marito. Gli ho tenuto la testa piano, piano. Era pieno di sangue. Mai nella vita avrei pensato di vedere una scena così».

Parla con un filo di voce Desyrèe Puddu 46 anni, mentre ricorda quel giorno terribile del 23 ottobre quando suo marito Franco Labagnara, 48 anni, è stato picchiato selvaggiamente da due ragazzi, di 18 e 17 anni, per una mancata precedenza all’incrocio tra via Brigata Sassari e via Siena. Da allora l’uomo è in coma e in prognosi riservata, adesso nel reparto di Rianimazione dell’Oncologico, prima in quello del Brotzu.

L’aggressione

«Eravamo in auto», racconta Puddu, «mio marito stava andando a lavoro al bar in viale Marconi dove lo aspettava suo fratello Marcello». Il tragitto è breve, «noi uscivamo da via Siena mentre loro arrivavano veloci da via Brigata Sassari. Ci hanno tagliato la strada e sono scesi dall’auto. Mio marito è sceso a sua volta per capire cosa stesse succedendo e con tono pacato, gli ha detto “non avete dato la precedenza a destra”. E subito sono arrivate le botte. Io sono rimasta in auto terrorizzata, avevo tanta paura. Se mi fossi mossa avrebbero pestato anche me. Ho chiamato subito mio cognato e gli ho detto “corri, corri , stanno picchiando Franco”. Non avevo mai visto una cosa del genere. Una crudeltà simile». Le botte le dà prima «il ragazzo più grande, calci e pugni in faccia. Poi è sceso anche l’altro quello più piccolo». Così alla fine il marito cade a terra. «Ero scioccata, non ricordo bene cosa è successo dopo».

Violenza selvaggia

Il resto lo racconteranno le immagini delle telecamere acquisite dai carabinieri: anche quando è ormai a terra, Franco Labagnara continua ad essere preso a calci. «A un certo punto sono fuggiti, lasciando Franco moribondo a terra, in quelle condizioni. Ma in quel momento, mi sono fatta forza e sono scesa e mi sono avvicinata. Aveva gli occhi così gonfi e tutto quel sangue. C’era tanta gente intorno, hanno chiamato i soccorsi. Io non capivo più niente, ero terrorizzata».

Poi la corsa in ambulanza, in ospedale. «Quando l’ho rivisto era in Rianimazione. Da allora sono passati 36 giorni e non è cambiato niente. A un certo punto ha anche aperto gli occhi, ma non risponde. Io vado tutti i giorni, non lo lascio solo. Ma è come se lui non ci fosse. Franco non c’è».

La rabbia

Due giorni fa la notizia che l’aggressore, il più grande, è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico di controllo, in modo che le forze dell’ordine possano seguire i suoi movimenti in ogni momento. «Quando l’ho saputo, sono rimasta senza parole» dice ancora la donna, «questo è un tentato omicidio, hanno quasi ucciso mio marito e l’aggressore è a casa sua. Non riesco a capacitarmi del perché non sia in carcere. Eppure le telecamere hanno ripreso tutto, si vede benissimo quello che è successo. È incredibile, non c’è una giustizia. Dal primo momento ho raccontato tutto quello che era successo, cos’altro devo fare?».

I giorni che passano sono scanditi dalla sofferenza: «Rivedo quella scena, sempre. Come si può ridurre così una persona? Bastava un altro colpo e l’avrebbero ucciso. Spero, ogni giorno, che il mio Franco possa tornare da me».

RIPRODUZIONE RISERVATA