Franco Manna riconfermato: vittoria importante per il paese 

Il sindaco uscente, Franco Manna, è stato rieletto ieri, in larga misura: 1308 voti pari al 57,24% contro i 977, pari 42,76%, dello sfidante, Fabrizio Calandruccio. Un consenso piuttosto marcato dunque, questo di Manna, che ha trovato ampio consenso nell'elettorato che si è recato alle urne (il 65,05% degli aventi diritto) per l'attività politico-amministrativa realizzata durante il lustro appena trascorso e che lo conferma alla guida del comune dell'orso. « È stata una vittoria importante per tutto il paese » ha dichiarato Manna. « Questo è un cambiamento storico. Io e la mia squadra siamo contenti di poterlo amministrare per altri cinque anni » . Nella Lista “Palau 2023-20282” appare di gran lunga il più votato Fabrizio Asole, seguito dal vice sindaco uscente Fabrizio Aisoni, e poi da Luca Amodio e Dario Campesi. Buone anche le preferenze raccolte dall'assessora uscente, Paola Esposito, la più votata delle cinque donne presenti nella lista.

Forte la delusione tra le fila di “Palau Avanti”, anche perché si era diffusa in molti la sensazione che il successo elettorale potesse essere raggiunto. Evidentemente quanto proposto da Fabrizio Calandruccio, «sobrietà, rispetto, ascolto dei cittadini, condivisione non confronto; Ci stiamo candidando per rispondere ai bisogni delle persone e della comunità» ha convinto solamente una parte dei palaesi. Tra i più votati della sua lista ci sono Davide Pirredda, Mario Tamponi e Luca Vittorio Fresu.

