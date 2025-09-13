Franco Felce (fotografo): «I miei 30 anni di scatti  al seguito di Miss Italia» 

«Era il 1995, e già da tempo ero affascinato dal mondo delle sfilate. Da bambino guardavo quelle immagini di moda e mi dicevo che un giorno avrei fatto il fotografo in quegli eventi. Quando poi vidi Miss Italia in televisione, decisi che dovevo provarci anch’io». Così comincia il lungo percorso di Franco Felce, fotografo ufficiale di Miss Italia in Sardegna da trent’anni. Una carriera nata quasi per caso, ma portata avanti con passione, determinazione e un pizzico di fortuna.«Ero alle prime armi. C’era un coupon sull’Unione. Chiamai, dissero che erano già coperti, ma che potevo provare. Lì conobbi Maurizio Ciaccio, e la mia occasione arrivò perché il fotografo precedente aveva appena lasciato».

L’avvio

Per andare alle finali di Salsomaggiore, poi, Franco si inventa uno stratagemma. «Non avevo ancora il tesserino da giornalista. Presi l’elenco telefonico, cercai il comune di Salsomaggiore e trovai il numero della società di Mirigliani. Scrissi un fax: Sono un freelance fotografo . E mi accreditarono». Dietro a ogni inizio ci sono incontri fondamentali. «Devo tutto a Marcello Cambi, capo ufficio stampa, che in trent’anni non ha mai smesso di sostenermi e aiutarmi».Poi c’è Fabrizio Frizzi. “Un uomo di rara gentilezza. Preciso, puntuale, rispettoso. Ricordo una sera, a una cena di gala di Miss Italia nel Mondo. Gli chiesi una foto con le ragazze sarde, mi disse di no. Dopo qualche minuto tornò indietro e si scusò. Mi disse che non poteva fermarsi con un gruppo. Volle spiegarsi. Quel gesto non l’ho mai dimenticato, così come l’affetto e la disponibilità dei Mirigliani». I primi anni in Sardegna avevano un’atmosfera diversa. «Eravamo nei paesi, era una festa: le signore col seggiolino, i costumi, la comunità che partecipava. Si creava un’attesa, perché il concorso andava in finale in tv. Molti oggi lo criticano, ma faceva parte della tradizione italiana».

Specchio dei tempi

Dietro le quinte, non tutto è stato semplice. Come quando i fotografi a Salsomaggiore si presero a cazzotti sotto il palco: «L’anno dopo i carabinieri ci radunarono e ci imposero regole rigide: da allora stiamo lontani, con teleobiettivi potentissimi». Non solo fotografia. «Cerco di aiutare le ragazze: dico loro di rilassarsi, di contare fino a cinque davanti alla giuria, di alzare lo sguardo. Spesso sono emozionate, si muovono in fretta. Un’esperienza che deve essere divertimento, svago, amicizia. Con Michela Giangrasso dicevamo sempre: È il gioco dell’estate. Molte ragazze di quegli anni ancora oggi si riuniscono, come Romina Pani, Ilaria Murtas, Roberta Floris, Caterina Murino e altre». In trent’anni non sono mancati momenti di crisi. «Alla vigilia di una finale nazionale mi si ruppe lo specchio interno della reflex. Alla fine riuscii a cavarmela, anche grazie a Canon. Quando lavori in eventi così devi avere sempre il doppio di tutto: corpi macchina, ottiche, rullini». Le critiche al lavoro? Franco sorride: «Le mamme comprerebbero tutte le foto. Le ragazze invece non si piacciono mai. Poi però finiscono per apprezzarsi». Per lui, Miss Italia è stato anche un osservatorio sul Paese. «Il concorso è stato il primo vero talent: c’era chi cantava, chi ballava, chi recitava. Da lì sono passate Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Maria Grazia Cucinotta, fino a Caterina Murino. Era – ed è ancora – una vetrina di talenti».” Oggi – con il concorso in Sardegna gestito da Gianni Ardu – Franco ha la stessa passione di quando, nel 1995, mandò quel fax. «Le ragazze sono sempre uguali: timide, simpatiche, estroverse. Dico di viverla come un gioco, perché i ricordi restano. Io conservo tutti i volti e le storie che ho incontrato in trent'anni. E continuo a scattare».

