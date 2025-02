Franco Carraro: quel giorno che faceva l’ormeggiatore dei primi yacht a Porto Cervo  

«Mi colpì moltissimo il racconto di mia madre, di quella mattina dell’estate 1968 a Porto Cervo». Franco Carraro, anni 86, uno degli uomini di potere del nostro Paese, colpito profondamente dalla morte del Principe, racconta: «Mia mamma, con una barca di circa venti metri, concluse il suo giro della Sardegna proprio a Porto Cervo. Al momento dell’attracco, rimase impressionata perché in banchina, per lanciare le cime c’era l’Aga Khan in persona, un ragazzo pieno di passione e di curiosità, fianco a fianco con gli ormeggiatori. Voleva capire e sapere tutto».

Carraro, presidente della Smeralda Holding dal 2003, nel 1981 insieme al presidente della Federvela Peppe Croce si inventa il progetto Coppa America con Azzurra: «Ci rivolgemmo all’avvocato Agnelli, che ebbe l’intuizione di coinvolgere nell’operazione proprio l’Aga Khan, andammo a Parigi per esporgli l’idea e cercare di convincerlo, la sua etica lo portò – attraverso lo Yacht Club Costa Smeralda – ad aiutare il consorzio di Azzurra ma non volle presiederlo, perché, disse, gli sembrava scorretto che un non esperto di vela fosse a capo di questa avventura». Nel 1983 Carraro vola a Newport «con l’aereo del Principe, lo faceva esclusivamente per la Costa Smeralda, per il nome, per dare un’altra occasione alla sua creatura».

Aneddoti, ricordi, curiosità. «Nell’estate1987 diventai ministro del Turismo e spettacolo, col governo Goria, pochi giorni dopo il mio insediamento mi telefonò per invitarmi alla festa a Porto Cervo per i 25 anni della Costa Smeralda, gli dissi che nello stesso giorno avrei avuto il festival del cinema a Venezia e il Mondiale di atletica a Roma, insistette e mi mandò un aereo a prendermi a Venezia». Poi, la sorpresa: «Mentre attendevo, al Cala di Volpe, il momento di andare al gala, mi chiamarono per dirmi che il Principe era giù ad attendermi. Mi venne incontro e mi disse: “Mi scuso con te ma non parteciperò perché voglio sottolineare la mia rabbia verso le istituzioni, nessuno qui dà risposte ai miei progetti e alle mie domande, sottolineo il mio rammarico e mi spiace averti usato per questa protesta”. Io capii benissimo il senso del suo gesto e anche io non partecipai alla cena». Carraro ricorda anche quel pomeriggio a Parigi del 1988, insieme: «L’Aga Khan acquistò la Ciga e subito sponsorizzò l’Arc de Triomphe, la corsa di cavalli più prestigiosa, mi mandò a prendere sotto l’aereo e all’ippodromo di Longchamp mi presentò la madre, la signora Barbara, una splendida nobildonna inglese. La corsa la vinse Tony Bin, il cavallo di Gaucci, festeggiammo insieme». Amava la Sardegna: «Ha dato il cuore e l’anima, aveva visto un modello che ancora oggi è una meta da sogno, uno splendido indimenticabile visionario».

RIPRODUZIONE RISERVATA