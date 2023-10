Franco Boi, addio  a un grande antifascista  

Cagliari e la Sardegna perdono uno storico pilastro dell’antifascismo: è morto Franco Boi, presidente dell’Uaps (Unione autonoma dei partigiani della Sardegna). Aveva 85 anni.

Nato a Gergei, già professore, era motore del Comitato 25 aprile e protagonista di tutte le iniziative legate alla festa della Liberazione. Aveva anche tradotto “Bella ciao” in lingua sarda.

Sempre in prima linea nei cortei contro il fascismo e le sue derive, Franco Boi era un uomo molto amato e stimato, e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio sui canali social.

Uno è quello del consigliere Pd del Comune di Cagliari Matteo Lecis Cocco Ortu: «Ciao Franco Boi, esempio di militanza, passione politica, antifascismo ed entusiasmo. Ci mancherai. A noi la responsabilità di tenere alto il livello del dibattito come amavi».

Scrive Romina Mura, ex deputata Pd: «Franco un pilastro, sempre rivoluzionario e sempre giovane. E poi mi voleva bene. E anche io a lui. E ora mi sento, ancora, più sola, in uno dei momenti politici per me più difficili».

I funerali si terranno oggi alle 16 nella parrocchia di Sant’Eulalia a Cagliari.

