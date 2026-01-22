VaiOnline
L’anteprima.
23 gennaio 2026 alle 00:11

Franco Battiato e quel centro di gravità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nessun amore travolgente, nessun colpo di scena: portare sul grande schermo la vita di Franco Battiato non era semplice, tanto che sia il regista Renato De Maria sia la sceneggiatrice Monica Rametta inizialmente avevano opposto resistenza al progetto, ma il biopic “Franco Battiato. Il lungo viaggio” - nelle sale il 2, 3 e 4 febbraio e poi su Rai 1 - smentisce ogni resistenza, restituendo un'immagine fedele del maestro e della sua incessante ricerca musicale e spirituale, anche grazie all'interpretazione di Dario Aita, che canta, si muove e parla proprio come l’amatissimo cantautore.

Non a caso il progetto ha avuto il beneplacito della fondazione Franco Battiato e della famiglia dell'artista scomparso nel 2021, tanto che le riprese sono state fatte anche nella sua casa di Milo, il famoso ritiro alle pendici dell'Etna.

«È un film musicale ma anche su un artista che è riuscito sempre a sperimentare», ha detto il regista Renato De Maria, «lavorando sui linguaggi in maniera incredibile, dovrebbe essere un esempio e non solo per i musicisti». Il film, infatti, segue il percorso del giovane Battiato dalla Sicilia a Milano, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo, in un racconto che non trascura il viaggio interiore dell'artista. Al centro della narrazione, anche l'evoluzione del suo talento musicale e alcuni degli incontri più significativi della sua carriera, come quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca, Giusto Pio.

Dice Dario Aita: «La sfida più grande è stato scollarlo dall'icona, farlo tornare tra di noi per raccontare l'essere umano». Operazione riuscita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia