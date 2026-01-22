Franco Battiato e quel centro di gravità 

Nessun amore travolgente, nessun colpo di scena: portare sul grande schermo la vita di Franco Battiato non era semplice, tanto che sia il regista Renato De Maria sia la sceneggiatrice Monica Rametta inizialmente avevano opposto resistenza al progetto, ma il biopic “Franco Battiato. Il lungo viaggio” - nelle sale il 2, 3 e 4 febbraio e poi su Rai 1 - smentisce ogni resistenza, restituendo un'immagine fedele del maestro e della sua incessante ricerca musicale e spirituale, anche grazie all'interpretazione di Dario Aita, che canta, si muove e parla proprio come l’amatissimo cantautore.

Non a caso il progetto ha avuto il beneplacito della fondazione Franco Battiato e della famiglia dell'artista scomparso nel 2021, tanto che le riprese sono state fatte anche nella sua casa di Milo, il famoso ritiro alle pendici dell'Etna.

«È un film musicale ma anche su un artista che è riuscito sempre a sperimentare», ha detto il regista Renato De Maria, «lavorando sui linguaggi in maniera incredibile, dovrebbe essere un esempio e non solo per i musicisti». Il film, infatti, segue il percorso del giovane Battiato dalla Sicilia a Milano, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo, in un racconto che non trascura il viaggio interiore dell'artista. Al centro della narrazione, anche l'evoluzione del suo talento musicale e alcuni degli incontri più significativi della sua carriera, come quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca, Giusto Pio.

Dice Dario Aita: «La sfida più grande è stato scollarlo dall'icona, farlo tornare tra di noi per raccontare l'essere umano». Operazione riuscita.

