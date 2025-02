Franco Ammendola «Così ho risananato i debiti consortili» 

«Quando mi sono insediato, Baccasara era al buio, senza decoro e con le strade abbandonate. In più gli insediati erano vessati e destinatari di azioni legali da parte del Consorzio, con continue richieste di fondi per pagamento di servizi mai erogati e inesistenti». Franco Ammendola, appena destituto per decisione di Marzia Mameli, amministratrice straordinaria della Provincia dell’Ogliastra, sostiene di aver fatto risorgere la zona industriale di Tortolì. Lo dice a chiare lettere e rivendica il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, da quando era stato nominato dal commissario straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu.

Ammendola rivendica, oltre alla chiusura in utile dei bilanci riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023, la riapertura dell’aeroporto, chiuso dal 2011. «Abbiamo risanato la posizione debitoria di Aliarbatax, di cui è stata convertita la ragione sociale da Spa a Srl, pagando 800mila euro a Banca Intesa. Sono stati effettuati i lavori di manutenzione dell’area e, a giugno 2023, abbiamo approvato i bilanci dal 2017 al 2020 e ottenuto l’autorizzazione per l’apertura dello scalo all’aviazione generale con la ripresa delle attività». Fin qui la parte legata alla vita dell’aeroporto. L’imprenditore, 74 anni, (Forza Italia), rivendica anche l’aspetto idrico ed energetico: «Nel biennio 2021-2022, sono state incassati da Abbanoa crediti per 2.078.592 euro e 2.120.636 euro per l’incasso dei corrispettivi correnti per la depurazione. Avevamo trovato una situazione debitoria elevata verso Enel: l’abbiamo dimezzata». Nella relazione finale, Ammendola snocciola numeri sui finanziamenti ricevuti: «Un totale di 28.574.000 euro. E, oltre a una serie di interventi sul settore nautico e industriale, abbiamo registrato un aumento del corrispettivo, relativo al periodo 2022-2027, per il servizio di depurazione liquami eseguito per conto del Comune di Lotzorai, con incremento annuo di 87.180 euro rispetto alla precedente convenzione».

